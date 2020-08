Seis consejeros acusan a gobernador de Arequipa de priorizar candidatura presidencial

Un grupo de consejeros regionales emitió un pronunciamiento público con duros calificativos al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, por su labor durante la pandemia a causa del coronavirus y acusándolo de supuestamente preferir lanzar su candidatura presidencial, sobre las necesidades que atraviesa la región.

El oficio fue suscrito por los consejeros Silvio Arias, José Luis Hancco, Kimmerlee Gutiérrez, Ysrael Zúñiga, Elmer Pinto y Harberth Zúñiga.

“Es necesario señalar que una mala dirección del Gobierno Regional nos ha puesto en una difícil situación frente al COVID. El gobernador Elmer Cáceres Llica con su incompetencia e improvisación ha preferido lanzar su candidatura a la presidencia, antes que ocuparse de lo más urgente”, dice el documento.

Los consejeros señalan que pidieron cambios en gerencias, debido a que en algunas áreas los funcionarios no cumplen con las condiciones técnicas ni los perfiles de los cargos. No obstante, no hubo respuesta a sus reclamos.

Además, hacen mención que, el Gobierno Central a través del Ministerio de Salud tuvo que tomar control de la Gerencia de Salud para administrarla directamente frente al abandono de los pacientes.

Ausencia en sesiones

Los consejeros criticaron se no se pudieron realizar la sesión para tratar temas como las compras, Majes Siguas II, la interpelación a la Gerente de Comercio Exterior y Turismo. Este miércoles 12 se había programado la presencia del gobernador para explicar la situación de su gobierno nuevamente no se presentó.

“Estamos ocupando nuestros puestos para hacerle frente a esta emergencia, que la improvisación y la incompetencia del gobernador la vamos a cuestionar y perseguir con todas las armas que la ley nos da, que puede correrse todo lo que quiera para presentarse al Consejo Regional, pero el pueblo de Arequipa lo sabe y lo sanciona”, dice el documento.

Pronunciamiento 1