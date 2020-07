Ministerio de Transportes emitió más de 7.000 brevetes tramitados antes del estado de emergencia

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que 7.709 personas recogieron sus brevetes en las cinco primeras semanas de funcionamiento. Cabe resaltar que los documentos empezaron a entregarse desde el 15 de junio.

Los más de 7.000 brevetes que fueron tramitados en Lima Metropolitana antes del inicio del estado de emergencia por el avance del coronavirus, se dividieron entre las sedes de Lince (4.273 licencias) y del Cercado de Lima (3.436 licencias).

Asimismo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, supervisó la atención en el Centro de Emisión de Licencias de Conducir del Cercado de Lima para verificar si las personas cumplen con el procedimiento sanitario.

Estremadoyro recordó que la atención de los usuarios debe ser programada vía electrónica o telefónica, de tal manera que se realice de acuerdo al horario indicado y así evitar aglomeraciones.

“Teniendo en cuenta que hay varias personas cuyas licencias de conducir se encuentran vencidas desde enero hasta agosto, se ha previsto brindar una prórroga. Las fechas van desde setiembre de 2020 a enero de 2021 de acuerdo a la clase y categoría”, sostuvo el ministro.

El permiso de conducir cuya fecha de vencimiento se encuentre dentro del plazo señalado tendrá una ampliación de su validez que puede ir desde el 30 de setiembre de 2020 o hasta 31 de enero de 2021, de acuerdo a la clase y categoría de la licencia de conducir.

Por otro lado, el titular de la cartera de transportes exhortó a los pasajeros a utilizar mascarilla y protector facial en el transporte público. Precisó que el sector estableció multas para los transportistas que trasladen usuarios sin los mencionados implementos de protección contra la COVID-19.

“Los protocolos los hemos dado. Las entidades encargadas de la fiscalización van a publicar directivas en estos días y se va a empezar a sancionar. La sanción no va al usuario, sino que este no va a poder subir a las unidades de transporte público si no tiene mascarilla y protector facial. Las sanciones van dirigidas al transportista y al conductor”, sostuvo.