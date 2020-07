Alcaldes de Miraflores y San Isidro se enfrentan por errores en construcción de ciclovías

Pese a haber sido presentado en sociedad, el denominado ‘Puente de la Amistad’, que debería unir los distritos de Miraflores y San Isidro, y convertirse en una vía de fácil acceso para los ciclistas se ha convertido en todo lo contrario debido a una pésima gestión.

Según Cáceres, alcalde de San Isidro, cuando le pidió al burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, el presupuesto para continuar con el proyecto, este se habría negado a dárselo.

“El señor Molina y el alcalde de Lima me dijeron ponlo así nomás, por tierrita, no pasa nada. El alcalde de Lima puso un puente provisional y un ciclista se voló un dedo, ese es el problema de hacer las cosas a la loca”, declaró.

Sin embargo, el problema no solo parte por ahí, sino que según el constructor de la obra y el exalcalde de San Isidro, Cáceres quiere desnaturalizar la idea del proyecto y ha generado que una parte de la ciclovía desemboque en la avenida del Ejército exponiendo la vida de los ciclistas, pues se enfrentan a diario a los vehículos de transporte público a los que poco o nada les importa invadir sus carriles.

“La conexión debía irse hacia la izquierda, pero hoy Cáceres está sacando una ciclovía a la Av. Del Ejército, desoyendo a la municipalidad de Lima de que la ruta trazada era por el parque ecológico. Él insiste y gasta recursos públicos en algo que no tiene objetivos ni lineamientos”, manifestó el exalcalde de San Isidro.

Según Mauricio Zegarra, representante del colectivo Cicloaxión, la obra que se supone los beneficiaría a ellos es todo lo contrario, se sienten burlados y esperan pronto se de una solución pues no pueden exponerse de esa manera todos los días.

“Es una falta de respeto y pone en riesgo a todos los ciclistas. Nos botan acá, donde tienes buses de transporte público bastante grandes que pasan pegados, velocidades excesivas. No puedes poner bicicletas en una avenida, tiene que ser segregado, se sabe eso pero no está pasando. No tiene sentido que nos expongan acá cuando simplemente había que trazar la ciclovía, lo que está haciendo el alcalde Cáceres es un atropello para todos los ciclistas”, denunció.

Finalmente, el alcalde Cáceres manifestó que continuará el proceso de construcción de la ciclovía, pero que esta no pasaría por el medio del parque ecológico sino lo bordearía y estaría lista antes del 15 de agosto.