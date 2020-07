Puno: acusan a técnico EP de pedir dinero para hacer ingresar a soldado a la Policía [AUDIO]

Puno. El técnico del Ejército peruano Fabián Mita Castro, afronta un serio cuestionamiento. Petronila Chaiña Yana, madre de un exsoldado, lo denunció públicamente porque no le devuelve 10 mil dólares y tres mil soles que le habría entregado a cambio de que “ayude” a su hijo a ingresar a la escuela de la Policía Nacional.

El dinero, según la mujer, iba a servir para que uno de sus hijos ingrese a la Policía Nacional. Mita se habría contactado con la mujer cuando su hijo hacía su servicio militar en el cuartel de Juliaca, al enterarse que el joven quería ser policía y, entonces, se ofreció a hacerlo ingresar a cambio de un pago para los responsable de la evaluación. Él se habría ofrecido como intermediador.

Según Petronila Chaiña, aceptó entregar el dinero pero el militar se aseguró que el dinero no aparezca como parte de un pago a terceros, sino como préstamo. De ello existe un documento firmado entre ambas partes. El dinero -dijo la denunciante- fue obtenido de la venta de un terreno.

Recibo donde se consigna un aparente préstamo a favor de Mita.

El militar la habría convencido que tenía contactos tan confiables que no era la primera vez que “ayudaba” a jóvenes en su sueño por convertirse en miembros de la Policía Nacional.

Petronila aseguró que su hijo postuló a la Escuela Técnica en Puno, pero no ingresó. Al ver que el objetivo no se cumplió, la mujer le pidió que le devuelva el dinero, pero hasta la fecha no se concreta.

Petronila Chaiña hizo público varias comunicaciones telefónicas donde el militar acepta que le debe. En uno de los diálogos, Fabián Mita le dice: “[el dinero] no solo es de una persona. Es de varias personas. (…) Lamentablemente depende otras personas”.

En otro momento el uniformado actúa de manera desafiante. “Yo estoy tratando de arreglar. (…) Si usted quiere proceder, no tengo ningún problema señora”, la retó.

Fabián Mita Castro, en enero de 2018, fue alferado del bloque Generación X de la de la Fabulosa Morenada Central Juliaca. El aparente préstamo se concretó aquel año.