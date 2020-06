Colegio Médico sobre convenio entre clínicas y Gobierno: “Esto no resuelve la situación”

La intranquilidad seguiría aquejando a los familiares de los pacientes con la COVID-19, pese al convenio entre el Gobierno y las clínicas para que estas no les cobren ni un sol por la atención médica.

Alfredo Celis, presidente del Comité de Vigilancia Ética del Colegio Médico del Perú, explicó que la capacidad de los hospitales privados es muy inferior a la de los públicos, porque hay enfermos de otros males que ya ocupan sus instalaciones. En ese sentido, aseguró que es probable que en los próximos días sus camas se llenen rápidamente de pacientes COVID-19.

Recordemos que el acuerdo se firmará este viernes 25 de junio y que en este se aprueba el traslado de pacientes internados en hospitales públicos a las clínicas.

“El sector público en estos momentos, tanto Essalud como Minsa, están colapsados. Por lo tanto, muchos pacientes, ya sea con (orden de) transferencia o no, van a tocar la puerta de las clínicas después de que este convenio se firme. Pero esto no resuelve la situación por una sencilla razón: hay un montón de pacientes que no son COVID-19 y que también ocupan las instalaciones de las clínicas”, explicó.

Por ello, comentó que los administradores de las clínicas deberán informar cuántas camas disponibles tienen para enfermos por COVID-19.

“Van a tener que poner un cupo de camas para decir: “bueno, tengo este porcentaje de camas para COVID-19 y el resto es para pacientes no COVID-19″, indicó.

Otro hecho que podría suceder en los próximos días es que las clínicas no tendrían camas en la Unidad de Cuidados Intensivos para personas que lleguen al área de emergencias por males distintos al coronavirus.

“Lo que está ocurriendo a nivel de clínicas es que todo se está absorbiendo por pacientes COVID-19. Pero se están muriendo los pacientes por temas que no son COVID-19, que no son atendidos. Llega un paciente con infarto y que de repente no es atendido porque la cama UCI está ocupada”, precisó.