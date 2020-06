Terapia que ayudaría a inmunizar a pacientes COVID-19 será probada en humanos en Perú

Son varias las naciones que están en búsqueda de una vacuna o un tratamiento contra la COVID-19, que hasta la fecha ha afectado a 7.2 millones de personas en el mundo y cobrado la vida de más de 400 mil.

Precisamente, uno de los países que se ha unido a la carrera por encontrar una solución o ayuda es Perú. El equipo de los doctores Mirko Zimic, especialista en control y prevención de enfermedades e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y Manolo Fernández, de la empresa Farvet, trabaja en el desarrollo de una vacuna; no obstante, esto tomará tiempo, por lo que ha aprovechado en iniciar un segundo estudio, que consiste en una terapia para inmunizar a pacientes de COVID-19.

PUEDES VER Un tercio de enfermos de cáncer no tienen tratamiento en Perú a causa de la pandemia de la COVID-19

‘‘Cuando una persona está vacunada y se infecta, sus defensas combaten al virus y lo neutralizan, pero ¿qué pasa cuando no tenemos la vacuna? En esos casos una alternativa es que en vez de buscar que produzca los anticuerpos, se le provea anticuerpos externos contra el virus de modo que puedan ayudarle a combatir la enfermedad’’, explica.

Este proceso es conocido como inmunización pasiva y se aplica a aquellos que ya están enfermos, pues su cuerpo requiere de ayuda. Zimic señala que estos anticuerpos pueden provenir de diversas fuentes y agrega que lo más lógico es que provengan de quienes ya se infectaron y han logrado recuperarse.

Ellos podrían donar sangre y a partir de esto, los especialistas separarían el plasma que contiene los anticuerpos deseados, pero hay una limitante: las personas no pueden donar sangre de manera tan seguida, además se desconoce si es que la sangre contiene algún agente infeccioso oculto que se pueda transmitir, cuando se intenta ayudar al paciente con COVID-19. Por lo que la alternativa es usar anticuerpos de animales.

PUEDES VER Más de 200 nuevos decesos por COVID-19 en un solo día

Actualmente, el doctor y su equipo trabajan en dos estrategias: una es con alpacas y otra con gallinas.

En el caso de las primeras, el experto explica que sus anticuerpos, a diferencia de la de los humanos, son muy pequeños, por lo que es fácil producirlos de manera sintética haciendo uso de herramientas de biología molecular en el laboratorio. El problema es que toma tiempo hacerlo y cuando se selecciona el anticuerpo, se elige uno dirigido contra una parte de la proteína del virus.

Por otro lado, Zimic señala que las gallinas son productoras naturales de gran cantidad de anticuerpos que están en los huevos. Él agrega que luego de colocarles la proteína del virus, se espera entre 21 y 28 días tras lo cual se observará una importante cantidad de anticuerpos, contra la proteína de interés, en la sangre y en el huevo.

PUEDES VER Clínicas deberán informar sus precios a Susalud

Además de ello, purificar los anticuerpos a partir del huevo es un proceso sencillo, rápido y económico. ‘‘Podríamos inmunizar a miles de gallinas y todos los días tener miles de huevos con estos anticuerpos del virus’’, precisa.

Es decir, se podría contar con un tratamiento para pacientes con coronavirus en gran cantidad, a un bajo precio y de una manera mucho más rápida. ‘‘Justo un sábado antes del Día de la Madre nosotros inmunizamos a las primeras gallinas y dos semanas después hemos podido comprobar que estas gallinas ya produjeron anticuerpos contra el virus’’, cuenta.

Asimismo, señala que el 29 de mayo obtuvieron un resultado prometedor, pues aparte de encontrar los anticuerpos contra el virus en la sangre de estos animales, descubrieron que el anticuerpo purificado del huevo tiene un efecto neutralizante contra la proteína del microorganismo.

PUEDES VER En Lima se cuadruplica demanda en comedores populares

‘‘Es un resultado muy importante. Si nosotros en el Perú, donde no tenemos ningún laboratorio que pueda cultivar el SARS-CoV-2 porque es muy peligroso, queremos demostrar la efectividad o capacidad de un suero neutralizador del virus, ya no necesitamos tenerlo cultivado, sino que es suficiente demostrar que ese suero puede inhibir la unión de la proteína viral con los receptores de la célula’’, sostiene.

En términos simples, el suero evita que el virus ingrese a las células.

El siguiente paso, de acuerdo a Zimic, es averiguar cuál es la mejor manera para que el suero y anticuerpos de la gallina ingresen al cuerpo de los pacientes. La respuesta la obtendrán una vez que termine el estudio pre-clínico, ya iniciado, con cerdos.

PUEDES VER Más de 100 mil personas se recuperan de la COVID-19

Se evaluarán tres formas distintas de suministrar los anticuerpos: vía intranasal con un gotero profundo que deposite los anticuerpos, vía oral por medio de sondas nasogástricas y a través de una inyección subcutánea. El estudio, que comenzó hace más de 10 días, también determinará la dosis de anticuerpos que se debe dar al paciente y con qué frecuencia.

Después de averiguar los tres puntos mencionados, se pasará a probar con un grupo de personas sanas. Se buscará hallar los anticuerpos en su sangre y que estos tengan la capacidad de neutralizar al virus y no generen efectos adversos. El proceso tomará de dos a tres semanas.

Finalmente, se realizará un estudio que evaluará el efecto protector de los anticuerpos en pacientes graves que se encuentren en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La prueba se hará en 200 personas: 100 recibirán los anticuerpos y otros 100 no. Ambos grupos continuarán con su tratamiento regular. ‘‘El objetivo es demostrar que aquellos que reciben los anticuerpos se curan más rápido’’, añade.

PUEDES VER Más de 20 distritos de Huancavelica se vieron afectados tras caída de antena

En caso de que funcione como esperan, la mortalidad por COVID-19 se reduciría bastante. El experto manifiesta que si bien esto no resolvería el problema del todo, debido a que no es una vacuna por lo que aún habrá gente que se enfermará, sí recibiría una terapia que evitaría que fallezcan.

‘‘El peor escenario sería que no podamos ajustar una dosis para subir los niveles de anticuerpos más que un valor crítico, el cual no sea suficiente para neutralizar el virus. Creemos que no va a suceder, pero en estos casos hay que pensar en todas las posibilidades’’, asevera.