Así repartirán tablets para escolares de regiones del sur

Deysy Pari y Liubomir Fernández

Sur

El Ministerio de Educación dio a conocer cómo se distribuirán las tablets adquiridas por el Estado para que los alumnos sigan la educación a distancia con la plataforma "Aprendo en Casa".

Cusco y Puno son las regiones que recibirán la mayor cantidad de equipos (ver infografía) en el sur del país.

En Arequipa, los dispositivos llegarían para 9 965 estudiantes. Cabe señalar que 4 840 escolares son del nivel primario y 5 125 del nivel secundario matriculados en 342 instituciones educativas. Los planteles focalizados están en los quintiles 1 y 2 de pobreza.

Sin embargo, las tablets llegarán a Arequipa recién en la cuarta entrega que será el 21 setiembre, de acuerdo a la focalización hecha por el gobierno.

A Cusco, las tablets deberán llegar en el segundo despacho y tercer despacho, es decir entre el 10 y 31 de agosto. Mientras que a Puno también serán entregadas ese mes.

El decano del Colegio de Profesores, Alex Paredes Gonzáles, señaló que la cantidad repartida no cubrirá las demandas actuales de los alumnos. Cuestionó la focalización hecha por el Ministerio de Educación. “Los padres de familia de algunos distritos de Cotahuasi han señalado que no están siendo considerados y tampoco tienen un equipo. Hay algunos que están en la capital de provincia y no poseen computadora”, mencionó el docente.

El sábado, los decanos de los colegios profesionales tuvieron una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros. En la cita también se pidió que se dé mayor celeridad al proceso de compra de los equipos, pues hay muchos estudiantes que no están siguiendo las clases virtuales por falta de tablets. La Gerencia Regional de Educacion de Arequipa, dio a conocer hace dos semanas que habían más de 11 mil estudiantes de la educación pública que todavía no podían ser contactados.

No todos recibirán tablets en Puno

Puno es la segunda región que más tablets recibirá para sus estudiantes durante el estado de emergencia. Sin embargo, no todos accederán a estos instrumentos tecnológicos. En colegios donde estudian diez alumnos se ha considerado beneficiar solo a cinco estudiantes. El panorama en el 100 % de colegios considerados en lista.

El director regional de Educación de Puno, Mario Benavente, aseguró que el Ministerio de Educación, actuó sólo sin considerar a las regiones. Explicó que el ente rector decidió que los hermanos que cursan estudios en diferentes colegios estatales o cursan el mismo nivel de estudios, deberán compartir una tableta. El padre de familia firmará por el cuidado del equipo.

¿Ósea tendrá que turnarse para usar un mismo equipo? ¿Qué será de los demás que también tiene el mismo derecho de educarse?, cuestionó el sociólogo Felipe Supo.

Benavente aseguro que los directores de las Unidades de Gestión Educativa y los directores regionales nunca fueron consultados sobre el número de tablets que recibirían ni cuántos se beneficiaría. “Fue una decisión y criterio absoluto del ministerio”, aclaró.

Para los que cursan el 4°, 5° y 6° de primaria se separó un lote 36 mil 110 equipos. Mientras que para 1° a 5° de secundaria, se destinó 54 mil 109 tabletas. Serán distribuidas a los beneficiarios a través de las Unidades de Gestión Educativa.

En total se destinó 90 mil 219 equipos táctiles para una población de más de 270 mil escolares.❖

Piden bono para maestros

El decano del Colegio de Profesores Alex Paredes señaló que también solicitaron a la PCM, que si en algún momento se autoriza reiniciar labores en las zonas donde no hay conectividad, se otorgue un bono a los docentes que irán a laborar. “Le hemos dicho al premier Vicente Zeballos, se considere el bono, porque muchos docentes tienen hijos en edad escolar”.

También plantearon cercos ciudadanos en las zonas donde el coronavirus no ha penetrado y de esa forma, se protejan a los estudiantes y docentes que podrían reiniciar labores.