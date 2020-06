Entierran a fallecidos por COVID-19 en fosas con aguas contaminadas [VIDEO]

Coronavirus en Perú. Un video difundido a través de las redes sociales muestra las precarias condiciones en las que deben ser enterrados los fallecidos por COVID-19 en el distrito de Pátapo.

Las imágenes fueron difundidas por los familiares de una víctima del coronavirus, a quien tuvieron que enterrar dentro de una fosa con aparentemente aguas servidas.

El entierro tuvo lugar en el cementerio temporal habilitado por la Municipalidad Distrital de Pátapo en el sector Huaca Brava, al costado de la laguna de oxidación de la ciudad. Según versión de los parientes, las fosas tenían gran cantidad de agua color verde que emanaba un olor pestilente.

Sin embargo, pese a ello, se procedió con la inhumación del fallecido sin cumplir a cabalidad con los protocolos establecidos en la directiva sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa), pues incluso los mismos familiares tuvieron que realizar el entierro sin utilizar equipo de protección o contar con la presencia de algún representante del sector Salud.

“Cuando llegamos al cementerio vimos unos huecos que estaban llenos de aguas servidas, de color verde, con espuma, de donde salía un olor pestilente que no se soportábamos. (...) No pusieron cal, no pusieron ningún químico, no lo envolvieron con plástico, solo lo metieron en la fosa”, declaró el hijo de la víctima.

Joven observa la fosa donde fue enterrado su padre, una víctima más del COVID-19.

Esta mañana, tras el escándalo desatado por el video, personal del Comando Regional COVID-19 y del municipio distrital suscribieron un acta donde se comprometieron a levantar nichos de material noble para la sepultura de los fallecidos, lo cual será coordinado con la Gerencia Regional de Salud.

Consultado al respecto, el alcalde de Pátapo, Juan Guevara Torres, señaló que el cementerio fue habilitado cerca a un campo de cultivo, lo que ocasiona que fluya agua del subsuelo, pero descartó que sean aguas servidas.