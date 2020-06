Universidades podrían tener tercer ciclo a fines de diciembre, plantea Sunedu

Las universidades públicas y privadas podrían dictar un tercer ciclo a fines de diciembre. Así lo informó el superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra.

Según explicó el funcionario, esta medida se tomó con el objetivo de que las instituciones que no pudieron adecuarse a las clases virtuales durante el estado de emergencia por la COVID-19, puedan ofrecer sus servicios de manera presencial.

“La situación de emergencia ha originado que exista un cambio importante en la educación (...) Pero indudablemente esta situación ha traído grandes problemas en las universidades”, sostuvo Zegarra en diálogo con RPP Noticias.

En ese sentido, reveló que existen universidades que han debido reprogramar todas sus actividades pese a los esfuerzos que han realizados para acogerse a la educación remota.

“Hay un grupo de universidades, que no son muchas felizmente, que no tienen esta capacidad de adaptarse y, lógicamente, van a tener que reprogramar todas sus actividades. Hemos dado una salida a esta situación: una posibilidad de un tercer ciclo académico que pueda hacerse a fines de diciembre y que dure los meses de enero, febrero y marzo para complementar o suplir lo que no se ha podido hacer en esta modalidad a distancia”, detalló Zegarra.

Consultado respecto a si los estudiantes deberían pagar un costo extra por este posible tercer ciclo académico, el superintendente de la Sunedu indicó que podrían pagarse por los créditos, pero que es “libre decisión de las universidades y de común acuerdo con los estudiantes”.

“Lo que nosotros pensamos es que hay universidades que tienen la posibilidad de dictar asignaturas que pueden desarrollarse a distancia y tienen un costo para estas. (...) Mientras que el resto de asignaturas que no se pueden, porque son necesariamente presenciales, podrían tener un costo complementario en el proceso de adecuación", mencionó.