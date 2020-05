Funcionarios y regidores de municipalidad de Trujillo son amenazados de muerte

Regidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) fueron amenazados de muerte debido a las intervenciones en el mercado La Hermelinda y corralones de alrededores utilizados como mercadillos por ambulantes, donde hay grupos de delincuentes que cobran cupos.

Esto fue informado por el concejal Luis Bahamonde Amaya al intervenir en el estadío de informes de la sesión ordinaria virtual de Concejo Municipal realizada hoy miércoles mediante la aplicación Zoom.

El cierre de La Hermelinda es un problema álgido y complejo, que incluye a moradores de la zona, comerciantes formales, ambulantes y la sociedad en su conjunto, dijo Bahamonde.

Señaló seguidamente que por diversos medios les han hecho llegar frases que amenazan su integridad física y moral e incluso, soterradamente, su vida.

En esta misma sesión, se aprobó por unanimidad, la presentación de la gerente municipal, Tania Baca Romero, para que exponga sobre el plan edil Covid-19, encargando al alcalde haga la convocatoria correspondiente.

Igualmente, convocar a los gerentes de Planeamiento y Presupuesto, para que expongan sobre la ejecución presupuestal y modificación del Presupuesto institucional de Apertura (PIA).

A la gerente de Personal para hable sobre la no renovación de contratos de personal CAS; a la gerente de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial para que explique acciones ante los decretos y resoluciones del gobierno central vinculado a su área y referidos a la no circulación de vehículos M2 (combis) y M1 (colectivo) y para conocer su plan de contingencia ante este problema social generado por no poder trabajar.