La Libertad: 33 enfermeras contagiadas con coronavirus

El norte de nuestro país viene siendo golpeados por la pandemia del coronavirus, siendo el personal de salud quienes, por estar en esa primera línea de lucha contra este mortal virus, son las que lo sufren en carne propia, teniendo una de las regiones como La Libertad donde ya registra 33 enfermeras contagiadas.

Solo en el hospital Víctor Lazarte Echegaray se tiene el registro de 17 enfermeras con Covid-19 y las restantes en las otras instituciones de salud, como el hospital de Alta Complejidad, quienes ya están recuperándose con un aislamiento social en sus hogares.

La decana del Colegio de Enfermeros del Perú en La Libertad, Flor Luna Victoria Mori, señaló que en la región las integrantes de su orden vienen teniendo toda la sintomatología e invocó que necesitan los respectivos tratamientos, así como los familiares de estas enfermeras.

“Ya en La Libertad tenemos 33 casos positivos reportados, ellas están en sus hogares, cumpliendo el aislamiento, pero necesitamos que vayan a ver a los familiares quienes por esa cercanía pueden haberse contagiado y se necesita descartar”, destacó.

Así mismo ratificó lo antes señalado por el asesor del Comando COVID Henry Rebaza, que, en el Hospital Regional de Trujillo, no tienen ninguna enfermera contagiada.

Finalmente pidió condiciones laborales dignas e invocó a que se respete el decreto de urgencia que señala que no se debe contratar más locadores de servicios, ni terceros. “Tenemos que luchar contra esto, no más CAS (Contratos Administrativos de Servicios). Pido a las colegas a no presentarse a convocatorias ilegales, donde los salarios son inhumanos. Que las autoridades respeten la leyes”.