Hombre con síntomas de COVID-19 falleció en puerta de hospital tras no ser atendido [VIDEO]

Este miércoles 13 de mayo, un hombre falleció en la puerta del Hospital III Suárez Angamos en el distrito de Surquillo, tras no ser atendido por el personal de salud. Según el testimonio de sus familiares, los médicos y enfermeras se negaron a trasladarlos desde los exteriores del nosocomio, pese al ruego de sus parientes por salvarle la vida.

Según el hermano del fallecido, ellos habrían llegado alrededor de las cuatro de la mañana en un taxi para que atiendan al hombre que tenía síntomas de coronavirus. Sin embargo, al entrar al hospital, los doctores se encontraban durmiendo y no los atendieron.

“Porque ya es demasiado abuso. Ha venido a las 4 de la mañana en un taxi. No lo atendieron. Los doctores han estado durmiendo. A las 6:20 a. m., mi hermano se encontraba sin vida. Como es posible que los tengan tirados en las calles”, dijo el hermano de la familia Castillo Ortiz al diario La República.

La cuñada, Marlene Palacios, también comentó que habían estado en varios hospitales, pero ninguno contaba con las medidas para atender al hombre que poco a poco se asfixiaba. “El día de ayer a él lo llevamos a la posta y tomaron la prueba rápida e hisopado, y nos mencionaron que teníamos que llevarlo al Casimiro Ulloa”, expresó.

“Cuando llegamos al Casimirio Ulloa, nos dijeron que no hay cama, no hay oxígeno y nos mandaron a casa. Es más nos recetaron Azitromicina y Panadol. Pero mi cuñado se asfixiaba, no podíamos más”, manifestó. En ese momento, la doctora les mencionó que deberían moverlo al Hospital María Auxiliadora.

“Fue la misma situación. Sin cama, sin oxígeno. Así llegamos al Hospital Angamos, Nos pidieron que lo llevamos adentro porque su protocolo no es que ellos lo muevan, pero nosotros no podíamos. Yo estoy embarazada y no podía moverlo. Les pedimos ayuda y nos negaron”, dijo.

El hombre falleció en los exteriores del hospital, agonizando y pidiendo ayuda de todos. Ahora, el Hospital Angamos de la red EsSalud lo mantiene en una carpa para que nadie lo vea.

“Nadie sale a decirnos nada (...) Yo no soy profesional, pero si alguien pide ayuda, ayudamos. No estamos esperando a que nos haga escándalo. Si hablamos con tranquilidad, no nos hacen caso”, dijo el hermano del fallecido.

Agregó que “no es posible no tener corazón” y pidió ayuda por la familia de su hermano. “Les pido, mi hermano tiene una niña de 10 años, ahora no tiene padre. ¿De dónde va a salir para comer? Le han quitado dinero. No puede ser que fallezca así. Pido que tengan más corazón. Que el ministro diga las cosas como son”, indicó. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.