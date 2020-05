Pancho Cavero sobre uso obligatorio de guantes: “Puede producir más contagios”

El Gobierno ha dispuesto que a partir de este lunes,11 de mayo, las personas deban usar obligatoriamente guantes en mercados o bancos para evitar más contagios de coronavirus. El veterinario Pancho Cavero publicó un mensaje en Twitter donde se muestra en contra de la forma cómo los ciudadanos están utilizando estos elementos de bioseguridad.

“Los guantes descartables están siendo utilizados con mucha ignorancia. Es muy peligroso su mal uso y no debe reemplazar el lavado de manos. Es una medida que creo no está bien utilizada y pueden producir más contagios. Deben desecharse inmediatamente saliendo de los mercados, no en casa. Sacárnoslos en casa, es haber recogido el virus de todos lados y meterlos a tu casa”, escribió Cavero.

“Las medidas impuestas deben ser estratégicas y no para generar falsos sentimientos de protección. Entiendo que con los guantes se supone que hay una sensación de seguridad y no te deberías tocar la cara, muchos sí se tocan el tapabocas a cada rato, con guantes o sin guantes, bueno si te la tocas con guantes de todo el día es mucho más peligroso que con las manos, ya que sin guantes tiendes a lavarte las manos a cada rato”, agregó.

Cavero invocó a los ciudadanos a salir lo mínimo e indispensable a las calles donde deben mantener la distancia de dos metros, con su respectivo tapabocas. Aunque sí dejó en claro que su mensaje sobre el uso de los guantes no va dirigido a los médicos, policías, militares, etc., quienes vienen luchando contra la pandemia de la COVID-19.

“Mi opinión es para el uso de guantes al público en general. Para el personal en acción como médicos, veterinarios, cajeros, policías, militares, personal de limpieza de calles, etc., es decir los que están más expuestos por supuesto que son imprescindibles y no usar uno en todo el día, varios es lo ideal. Pero para los que salimos a comprar, no creo sea necesario por lo ya expuesto”, concluyó.