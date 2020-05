Pérdidas incalculables para la zona comercial de Tacna por el Día de la Madre

Liz Ferrer Rivera

Tacna

Años atrás, en estas fechas, en vísperas del Día de la Madre, los mercadillos y centros comerciales tacneños estaban repletos de compradores peruanos y chilenos. Hoy vivimos otra realidad, en el estado de emergencia por el covid-19. Estos locales ahora lucen cerrados. Los comerciantes advierten pérdidas millonarias.

Isaac Chili Quispe, presidente de la Asociación de Junta de Usuarios (AJU) Zotac, refirió que la inversión económica perdida es incalculable para él y sus socios. La AJU Zotac agrupa a 47 asociaciones de comerciantes que trabajan en mercadillos, ferias y galerías, donde laboran miles de personas de forma directa e indirecta.

Chili explicó que muchos de sus socios tienen mercancías para esta campaña del domingo almacenadas en la Zona Franca de Tacna o en el puerto de Iquique (Chile). "Nosotros nos preparamos para el Día de la Madre desde febrero. Muchos de los pedidos que hacemos a China incluso aún no han llegado. Ese dinero ya está perdido", comentó.

Los comerciantes son exonerados de impuestos al ingresar mercancías al país a través de la zona franca. Solo deben pagar un arancel especial del 6%, haciendo que sus productos sean vendidos a bajos costos. Ese es uno de los atractivos de la zona comercial tacneña.

Chili detalló que por ahora no pueden retirar los bienes de la zona franca, pues ese tipo de trámites están suspendidos, al igual que viajar a Chile para el traslado de sus compras enviadas desde Asia. En la carga hay ropa, flores artificiales aromáticas, accesorios para el hogar, electrodomésticos, entre otros productos.

Reactivación

En Tacna se confirmó una comisión para la reactivación, cuya coordinadora es la Subgerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional. Chili, que también integra el grupo, felicitó la iniciativa de la Región pero no está muy conforme con el ritmo de trabajo.

"El ingeniero Raúl Yufra (subgerente) tiene toda la disposición de trabajo pero falta apoyo. Mis socios me presionan, me preguntan por el protocolo de trabajo para la futura reactivación de la zona comercial, pero de eso no hay nada aún. Aquí el sector salud tiene mucho que ver, pero hasta la fecha no hay nada", puntualizó.

El miércoles, el director regional de Salud, Juan Cánepa, respondió que no tiene pruebas rápidas para destinarlas para la reactivación de negocios que volverían a atender. Se está priorizando la detección de casos covid-19 en la población. ❖

Cambian de rubros

Los comerciantes de mercados zonales de Tacna están cambiando sus rubros de trabajo para sobrevivir en el estado de emergencia.

En el mercado de Ciudad Nueva, puestos dedicados a la venta accesorios de celulares hoy expenden trajes de protección, gorros, gafas y mandiles. Los precios están en S/38, S/35, S/15 y S/12; dependiendo del tipo de material.