Gobierno Regional de Arequipa insiste con cementerio COVID en Uchumayo

Edward Quispe

Arequipa.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no detendrá la construcción del cementerio Covid en el sector de Culebrillas, en el distrito de Uchumayo, pese a la oposición del municipio, que denunció un atentado en un área denominada arqueológica.

El miércoles pasado se efectuó una inspección al área. Participaron el apoderado legal de GRA, Augusto Palaco Toro, el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Rodolfo Nicoli y técnicos del GRA. Se concluyó que el cementerio para difuntos por covid no dañará la zona protegida.

En un acta consta que existe un espacio de amortiguamiento entre la obra regional y la zona arqueológica de la Quebrada de Culebrillas. Mediante una cuenta de Facebook a nombre del gobernador, se daba cuenta que la construcción continuaría.

“Continuaremos con la ejecución del campo santo Covid, donde se ejecuta no hay restos arqueológicos. Se demostró que respetamos la zona de amortiguamiento. Los trabajos pueden continuar y entregarse al Comando Operacional Covid”, dijo.

La región también envió un comunicado indicando que los terrenos están registrados a nombre del GRA, por lo que no incumplirían ninguna otra norma. Además, el apoderado legal de la región, Augusto Palaco, recalcó que las obras no afectarán los restos, por lo que el área declarada como Patrimonio Cultural de la Nación no corre ningún riesgo.

Esta información fue remitida a la Fiscalía de Prevención del Delito, que exhortó a las autoridades regionales a respetar este espacio arqueológico, pero bajo estos lineamientos la obra podría continuar. Por ahora la maquinaria de la región se encuentra removiendo tierra.