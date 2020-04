Comerciantes con COVID-19 vendían con normalidad en mercado pese a conocer su condición

Negligente. Una pareja que laboraba en el mercado 3 de Mayo ubicado en Puerto Maldonado, de la región Madre de Dios, atendía normalmente vendiendo carne, pese a que el último viernes dieron positivo a las pruebas del COVID-19, el nuevo coronavirus.

Ellos fueron encontrados laborando durante una inspección realizada por el personal de Salud y el gobernador regional, Luis Hidalgo. La autoridad se mostró indignada por la irresponsabilidad de los comerciantes, por lo que se dispuso el cierre del establecimiento comercial en su totalidad según informó Radio Madre de Dios.

Informó que la pareja se había practicado la prueba rápida en el Mercado Modelo, donde se hicieron pruebas rápidas la semana pasada. Se les dio las indicaciones debidas, como no salir de su casa ni ellos ni sus hijos por seguridad. “Esperemos que no haya muertos porque después el culpable va a ser el gobernador, cuando los culpables somos nosotros que no nos quedamos en casa y continuamos saliendo”, recriminó.

El suceso fue reportado al Ministerio Público para que inicie la denuncia contra los comerciantes por atentar contra la salud pública. “Nosotros damos las indicaciones, ya no es responsabilidad de Salud si ellos salen o no salen. No es responsabilidad nuestra tener un médico y un policía en cada domicilio. Deben permanecer aislados porque, aparte de contagiar, pueden empeorar su propia enfermedad”, señaló el médico Ricardo Tello, director regional de Salud de Madre de Dios.