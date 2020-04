Joven relata cómo es vivir con COVID-19: “El estado psicológico juega bastante en esta enfermedad”

Más allá de lo duro que es enfrentar los síntomas del COVID-19, los problemas que más afectan a una joven de 24 años que contrajo la enfermedad, y que se convirtió en el segundo caso de Madre de Dios, son las especulaciones y la desinformación que se tejen sobre ella en redes sociales.

Desde el aislamiento y en una entrevista a Radio Madre de Dios, dio los pormenores sobre cómo habría contraído el virus, del avance de la enfermedad y su rutina diaria.

La ahora paciente regresó a la región el domingo 15 de marzo, luego de viajar a Lima para tramitar unos documentos que le solicitaban en su trabajo. Una noche, al notar que tenía fiebre, llamó inmediatamente al Ministerio de Salud y se aisló voluntariamente en su domicilio hasta obtener el resultado de la prueba de descarte.

Luego de dar positivo se mantuvo en cuarentena junto a los personas con las que vive en un departamento. Según la evaluación médica y sopesando las fechas de sus estadías, habría contraído el nuevo coronavirus en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Yo he intentado tener el mayor cuidado y la precaución [....], incluso solo salí en Lima a hacer los papeles, pero nadie está libre. Probablemente alguna persona con el COVID-19 tuvo contacto conmigo", contó.

Sobre el proceso de la enfermedad, indicó que médicos del Minsa se apersonaron a su domicilio para evaluar su caso. Desde entonces, siguió recibiendo visitas diarias que ahora tienen el intervalo de 72 horas, de acuerdo la protocolo de la entidad.

Sus compañeros, además, también se tuvieron que someter a las pruebas de descarte. Mientras tanto, para adquirir los alimentos necesarios para subsistir, son apoyados por amigos que les llevan algunas compras.

Su rutina diaria se basa en estar en su habitación, desinfectar los espacios que podría haber tocado y los utensilios de alimentación. “Ahora estoy bastante mejor, todavía tengo un poco de tos, pero están viniendo a hacerme el seguimiento constantemente. Ya estoy casi en los últimos días de la fase y, probablemente, pronto me den de alta”, sostuvo.

Sin embargo, uno de los problemas que hasta ahora más le afecta, confiesa, es el tema de su privacidad: “Creo que una cosa que me ha tenido tensa y me ha enfermado más son las especulaciones de la gente, lo que se ha ido diciendo por redes, indicando que yo no había cumplido las normas...".

En redes sociales, algunas internautas indicaron que había llegado ilegalmente por un camión e incluso se habría filtrado su nombre. “Creo que algunas personas, al momento de conocer las noticias, tienen la reacción de empezar a atacar al otro”, manifestó.

Con base en su experiencia, recomendó que la gente debe ser más coherente y “no atacar sin saber bien las cosas”, además de confiar en el sistema de salud nacional que, pese a los escasos recursos, batalla día a día para contener el avance de la pandemia.