COVID-19: denuncian que juntan a posibles portadores con otros pacientes en hospital Sabogal [VIDEO]

Un médico denunció que en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren del Callao ordenaron que posibles pacientes con COVID-19 permanezcan en la misma Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se encontrarían pacientes por otros males.

En un video publicado en Facebook se le escucha señalar que al nosocomio llegaron personas con síntomas de coronavirus. Por ello, se les tomó las pruebas de hisopado y, mientras analizaban las muestras, esperaron en la UCI de pacientes con COVID-19.

Los resultados dieron negativo, pero no volvieron a tomarles otros exámenes pese a que habían permanecido cerca de enfermos por coronavirus. Según el especialista de salud, las personas fueron trasladadas a la UCI donde estaban internados pacientes por otros males.

“No hay una buena planificación. Si el paciente viene de UCI COVID y sale negativo no debería ser considerado para que pase a la UCI porque todavía sigue siendo sospechoso porque ha estado con pacientes COVID positivos. Debería haber un ambiente para que haya filtro”, sugirió.

Él y otros médicos que trabajan en la UCI temen haberse contagiado el coronavirus, pues algunas personas dieron positivo a la prueba. Desde ayer están realizando pruebas de hisopado al personal de salud.

“No hay máscaras, no hay lentes, no hay personal. Ahora de repente todo este personal se va de cuarentena. ¿Quién va a asumir la UCI?. No hay intensivitas. Todos los que vienen no tienen experiencia”, afirmó.

También contó que 2 enfermeros atienden entre 6 a 7 pacientes con COVID-19, cuando lo ideal es que un asistente vele por 2 personas con este mal.

“Muchas veces en la UCI estamos con una agenda ya programada de trabajo y la UCI prácticamente está asumiendo la labor de trauma shock porque emergencia no está entubando a los pacientes”, agregó.