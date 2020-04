Exigen medidas de prevención para policías de comisaría en Chiclayo por COVID-19

En riesgo. Así se encuentran los 37 efectivos policiales de la comisaría de Reque, de dicho distrito en Chiclayo, región Lambayeque. Dos policías han dado positivo para el coronavirus (COVID-19) y cerca de ocho ya presentan síntomas asociados a la pandemia.

Pese a esta situación, la comisaría aún no adopta medidas de prevención para evitar que más miembros del cuerpo policial se infecten ya que hasta la fecha continúan trabajando con normalidad, a pesar de haber estado en contacto con los contagiados.

La información se dio a conocer por personas conocedoras de la situación que decidieron pronunciarse con La República de forma anónima. Declararon que tras conocerse los casos confirmados pensaron que la Comisaría tomaría acciones de prevención, como aislar a los policías, pero no fue así.

Contaron que la mañana del 1 de abril, Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) comunicó a los efectivos que para realizarles la prueba del hisopado para descartar el COVID-19, primero deben presentar los síntomas del virus durante 5 días.

“Sanidad no cuentan con suficientes implementos para descartar el virus ni personal de salud, por lo que, este deriva a los pacientes al Hospital Regional de Chiclayo”, dijeron.

“Eso no es así. Todos terminarán contagiados. Todos tienen familias”, contó con mucha indignación una de las personas afectadas, agregando que varios de los policías no quieren regresar a sus hogares por temor a infectar a sus seres queridos.

Los efectivos policiales que fueron confirmados con la enfermedad, convivieron con sus colegas, usaron el mismo teléfono, estuvieron a bordo de la misma patrulla y compartieron otras labores y objetos, por lo que la probabilidad de que el resto de los policías se encuentren contagiados es alta.

A pesar de haberse confirmado dos policías infectados por coronavirus, la Comisaría no ha tomado medidas de prevención con los demás efectivos policiales que tuvieron contacto con los contagiados.

Según estas personas, si no se aíslan a los policías de la comisaría de Reque, que es lo más recomendable, estos terminarán infectando no solo a los demás miembros del cuerpo policial sino a la población, quienes en su mayoría no cumplen con la cuarentena en el estado de emergencia.

“No pueden esperar que estén medios moribundos para recién hacerles el descarte (...) Es necesario que tomen medidas. Deben aislarlos para tratarlos", exigió otra persona muy angustiada.

La República se comunicó por vía telefónica en dos oportunidades con la comisaría de Reque para contrastar los testimonios obtenidos. En un primer momento, se negaron a dar la información sobre si había policías con COVID-19 e indicaron que era necesario acercarse de manera personal al lugar o recurrir a medios locales.

Las dos personas (primero una mujer y luego un hombre) que atendieron la llamada no se identificaron. Se rehusaron a brindar cualquier tipo de información y solo uno de ellos declaró que no hay ningún policía infectado de coronavirus sin dar más detalles.

Como se recuerda, el Perú se encuentra en aislamiento social por el estado de emergencia hasta el 12 de abril para contener la propagación del coronavirus, cuya cifra de contagiados se encuentra en 1414, de las cuales Lambayeque registra 37 y ocupa lidera el cuarto lugar a nivel nacional.