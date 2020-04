Mininter indica que sujeto que maltrató a menor hincha de la 'U' no es policía

El video de una supuesta intervención a un menor de edad en una calle de Surco ocasionó una serie de críticas a la institución policial porque, a simple vista, se trataría de un abuso de autoridad. Sin embargo, el Ministerio del Interior (Mininter) ha descartado que la escena haya sido protagonizada por un miembro de la Policía.

A través de su cuenta de Twitter, el Mininter presentó un video de las cámaras de seguridad del distrito en el que se observa que el vehículo que intercepta al adolescente de 13 años no es una patrulla policial, sino un auto particular. Además, el agraviado habría reconocido al ocupante del vehículo como un civil y no como un policía.

Este es el video de las cámaras de seguridad en el que se aprecia claramente al menor siendo interceptado por una camioneta particular, cuyo presunto ocupante ha sido señalado por la propia víctima y no se trata de un efectivo policial. (2/4) pic.twitter.com/C52HmYoUfs — mininterperu (@MininterPeru) April 2, 2020

En las imágenes se observa que el autor del video se hace pasar como agente PNP y le pregunta al menor por qué se encontraba en la calle “si usted no puede salir”.

El adolescente responde que iba a comprar pan, pero el falso policía le indica que de todas maneras lo iba a arrestar “porque no puede circular a esta hora” y “porque eres de la 'U’ y yo soy de Alianza”

El menor entró en pánico y pidió que no lo intervengan, lo que fue aprovechado por el individuo para obligarlo a que se quite la casaca de Universitario y presionarlo para que diga que “Alianza Lima es el mejor equipo del Perú".

Según informó RPP, luego de los hechos, ocurridos el 30 de marzo a las 6:50 de la noche, la madre del adolescente interpuso una denuncia por presunto abuso policial en la comisaría de Monterrico. La mujer asegura que su hijo se ha visto muy afectado psicológicamente, más aún tras difundirse el video en redes sociales.

El Ministerio del Interior ha informado que se encuentran revisando las imágenes de seguridad con el fin de dar con la identidad y paradero del sujeto.

“El Mininter garantiza al país, y especialmente a la familia afectada, que esta condenable acción no quedará impune, al tiempo que lamenta la actitud de diversas personas que señalaron responsable a un supuesto efectivo policial sin tener prueba de ello”, finalizaron.