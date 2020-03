Perú representa el 13 % de casos con tuberculosis en Latinoamérica, según OMS

El día 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, Perú no es ajeno de las cifras sobre la enfermedad, por ello el Ministerio de Salud (Minsa) anunció la disminución de los casos de abandono al tratamiento a un 3.6 %. No obstante, aún hay mucho por trabajar, ya que la meta es llegar a cero.

Además, mencionaron que existe un avance significativo en la detección de casos, gracias a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La OMS señala que en el Perú existen personas que se enferman de tuberculosis, la transmiten y mueren sin ser identificadas ni recibir tratamiento; existiendo una brecha importante con respecto a lo notificado", indicó la doctora Julia Ríos, directora de Prevención y Control de la Tuberculosis del Minsa.

Por otro lado, el Ministerio de Salud anunció que en 2019 se llegaron a tratar el 89.1 % de los casos por tuberculosis. Esta detección oportuna ayuda a que menos personas sufran de manera avanzada dicha enfermedad. "Debido al énfasis brindado para una detección oportuna, así como a la implementación de nuevos métodos diagnósticos”, señaló Ríos.

En total, los casos por tuberculosis se dividen en dos: multidrogoresistente (MDR) y extremadamente resistente (XDR). En el primer caso, existen 1464 casos, en el otro son 116 personas respectivamente.

La mayoría de pacientes no acudía a realizarse todo el tratamiento; sin embargo, el Minsa logró, mediante campañas la concientización, que los infectados no abandonen los hospitales si aún no se recuperaban. Respecto al 2019, la cifra se redujo significativamente en un 6 %.

“La meta es que exista cero abandonos al tratamiento; para lo cual se busca brindar una atención centrada en la persona afectada", puntualizó la doctora Julia Ríos.

Hasta el momento, el Minsa implementa un nuevo "Plan de intervención de Prevención y Control de la Tuberculosis en Lima Metropolitana y Regiones priorizadas de Callao, Ica, La Libertad, Lima y Loreto. 2018-2020” para un mejor reconocimiento de las personas que llevan la enfermedad y su diagnóstico.

DATOS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Perú representa el 13 % de los casos de la región con 32 000 casos nuevos notificados durante el 2019, aunque se estima que la cantidad reales de casos es mucho mayor de acuerdo a la incidencia estimada para el país por la OMS de 120 casos por cada 100 mil personas.

La tuberculosis ataca aproximadamente a 10 millones de personas de la población mundial y que 1,4 millones fallecen cada año a consecuencia de ella, incluyendo una de las poblaciones de más alto riesgo como los infectados con el virus de VIH.