San Borja: denuncian que hotel cobra S/26 por agua a pasajeros que llegaron en vuelo humanitario [VIDEO]

Una de las más de 40 personas que llegaron a Lima en un vuelo humanitario que partió de Estados Unidos denunció que el hotel donde cumplen la cuarentena les vende a S/26 una botella de agua de 750 mililitros.

Cabe resaltar que este establecimiento integra el grupo de 17 hoteles que se comprometieron a brindar precios “solidarios” a los huéspedes en cuarentena como parte de la iniciativa “Apoyo solidario”. Esta propuesta surgió después de que el ministro de Comercio Exterior y Turismo dispuso que los hoteles brinden alojamiento temporal a ciudadanos que retornen del extranjero.

“El Estado manda comida que está espectacular, que hasta gourmet te diría yo, está buenísima, pero mi hija no come ese tipo de alimentos. A una niña de 2 años no la puedes forzar a alimentarse. Yo estoy embarazada con 18 semanas viendo que mi hija no recibe leche, que no se está alimentando bien. Eso me está generando mucho estrés. La última semana que hemos estado abandonados por el gobierno en el extranjero, me la he pasado vomitando en este periodo de mi embarazo yo no debería vomitar. Mi esposo sufre de ansiedad. Él en cualquier momento va a sufrir una crisis. Yo no puedo tomar agua, ya pagué S/52 en agua. ¿Quién nos da agua?”, contó.

Un representante del hotel desmintió que estén vendiendo agua a ese precio. “Lo que pasa es que ha habido una mala información ahí. Pero no, nosotros no tenemos. Me das un minuto por favor, que van a llegar unas personas que van a atender a un huésped”, respondió.

El gerente comercial del negocio, Waldin Durán, dijo que ese precio no se lo cobran ni a los “huéspedes usuales”. Pero en la carta a la que tuvimos acceso se observa que sí.

Carta de bebidas.

“Necesitamos que venga personal de salud, hay pacientes oncológicos aquí, necesitamos que el gobierno haga bien las coordinaciones con el hotel”, pidió la denunciante, quien ya dio a conocer el caso al Ministerio de Salud y a la Defensoría del Pueblo.