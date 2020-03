371 mujeres asesinadas solo en Lima y Callao

“Un día me golpeó tan fuerte, que me caí al piso, no tenía la fuerza para defenderme. Ya no recuerdo nada (…). Cuando desperté en el hospital, me dolía todo el cuerpo (…). No sé cómo me soltó, ni cómo me auxiliaron, solo sé que casi me mata”.

Esta es la declaración de una mujer que se salvó de milagro, pero la violencia machista no da tregua: otras sí murieron. La fiscalía ha registrado 371 feminicidios entre los años 2009 y 2019, solo en Lima Metropolitana y el Callao.

PUEDES VER Miles salieron a las calles y alzaron su voz contra los feminicidios y la impunidad

Mercy Karina Llanto Bacilio (18) se convirtió en una de estas víctimas el 28 de julio del año pasado. Su pareja, el exsoldado Edwin Silva Pascual (22), la asesinó a puñaladas en La Victoria. A ese dolor se suman las víctimas invisibles, hijos e hijas que vieron morir a sus madres en manos de sus propios padres. Otro dato para el espanto: la crueldad es cada vez mayor.

Las mujeres apuñaladas encabezan la modalidad de los asesinatos. El 32,7% fueron asesinadas así. Y también han sido victimadas de otras formas más crueles. El 28,8% fueron asfixiadas o estranguladas; el 17,1% baleadas; el 12,3% golpeadas, el 3% envenenadas; así como el 1,2% desbarrancadas; el 0,6% degolladas; el 0,6% quemadas; el 0,6% intoxicadas o atropelladas. En tanto, en el 3% no se ha determinado cómo fueron asesinadas.

Parejas o exparejas

Nada ha cambiado demasiado más allá de la creciente crueldad, según lo demuestran estas cifras del Registro de Feminicidios del Ministerio Público.

La mayoría (el 92,1%) fue asesinada por sus parejas o sus exparejas. Solo el 7,9% es considerado feminicidio no íntimo. El 69,2% murió en su hogar, ese lugar que tendría que ser de protección es donde fueron asesinadas.

Otro tema que da para el análisis son las ocupaciones de los imputados: el 13% son obreros, el 4,6% comerciantes o ambulantes, el 4,6% agentes de seguridad, el 3,5% estudiantes, el 3% policías y en el 48,4% no hubo información. Es decir, 19 de cada 100 feminicidas son obreros, comerciantes o ambulantes según las cifras oficiales. Y 55 de cada 100 tenían entre 18 y 34 años. También se ha consignado la ocupación de las víctimas: el 14,2% eran amas de casa, el 13,4% estudiantes, el 8,5% comerciantes o ambulantes, el 3% obreras, el 2,2% empleadas del hogar y en el 40% no hubo información.

La realidad es que los feminicidios no bajan en Lima. De acuerdo con este último registro del Ministerio Público, 97 de cada 100 presuntos victimarios son de nacionalidad peruana (95,6%). Le siguen venezolanos (1,4%), neerlandeses (0,6%), así como ingleses, marroquíes, colombianos, chilenos. Chinos, coreanos, dominicanos y argentinos, todos con el 0,3% cada uno.

Más noticias

María Isabel Sokolich, fiscal suprema, presidenta de la Comisión de Violencia contra la Mujer, señaló que el Ministerio Público cuenta con un Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (Ruva), con información multisectorial para la prevención, sanción y erradicación de ese delito. “Nosotros, como Estado, debemos internalizar que la sanción es importante, claro que es importante, y reparar a las víctimas a nivel del daño que han sufrido también”, dijo.

Y agregó: “Pero no podemos dejar de dar un espacio importante a la prevención, es decir, poder identificar aquellas causas estructurales, sociales, educacionales que van a permitir a la sociedad peruana superar esta lacra que es la violencia y responder desde aquí a las víctimas que reclaman justicia”. Mujeres activistas sugieren impulsar programas de atención, refugios, subsidios, asesoramiento legal y psicológico, acceso a la salud, capacitación, inserción laboral para víctimas de violencia.

PUEDES VER Encuentran cuerpo de mujer que denunció a su expareja por violencia de género

Ayer por la mañana, el presidente Martín Vizcarra hizo una autocrítica a su gobierno respecto al tema. Agregó que implementarían más Centros de Emergencia Mujer (CEM). “Tenemos que desterrar este machismo que lleva a considerar en la sociedad a la mujer como un ser inferior”, dijo.

De por vida

Perpetua. El Poder Judicial condenó a cadena perpetua al expolicía Sergio Quispe Yupanqui por matar a tiros a su esposa Cecilia Ccopa Cueto.

Hijo. El crimen ocurrió en Lurín el 2018. Él perdió la tenencia del menor hijo que tuvo con ella.