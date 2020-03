Día internacional de la mujer

Machismo laboral y sindical

Luisa Eyzaguirre, secretaria general de SUTESAL.

El machismo bruto y achorado también rodea el mundo laboral y sindical. No es fácil que se escuche y respete nuestra voz. Muchas veces se imponen y descalifican nuestras propuestas. ¿Cuántas lideresas son invisibilizadas y avasalladas por dirigentes hombres, en donde no necesariamente prevalecen las capacidades? Trabajadoras talentosas, comprometidas con su empleo, son marginadas por hombres que prefieren ascender a sus pares antes que a una mujer. ¿Cuántas mujeres tienen cargos de responsabilidad? y ¿cuántas lideran sindicatos? Discriminar es una forma de violencia, quizás exponiendo este problema, más allá del 8 de marzo, dejaremos de escuchar: “no abuses de tu condición de ser mujer”.

....................................................................

No es solo el Día de la Mujer

Ivonne Yupanqui V., coord. proy. ‘Mujeres rurales’ FAO.

Las mujeres no somos todas iguales. Las necesidades de una niña asháninka con discapacidad no son las mismas que las de una adulta mayor puneña quechuahablante o que una joven universitaria limeña de clase media. Cuando hablamos del Día de la Mujer, tenemos que considerar las diferencias que marcan formas de vida, intereses y demandas distintas, y debemos considerar que algunas viven discriminaciones más profundas, no solo en razón de su sexo, sino también del lugar en el que viven, de la lengua materna que hablan, etc. Por ello, desde FAO implementamos el proyecto ‘Mujeres rurales’ en Junín y Lima Provincias, que atenderá sus necesidades específicas en temas de producción y autonomía económica.