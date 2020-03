SMP: joven denuncia que motorizado la arrastró mientras le habría intentado robar celular [VIDEO]

Estefany Valeria Plaza Peña denunció a Jorge Antonio Broncano, repartidor de Rappi, porque la arrastró con su moto y le dejó varias lesiones en el cuerpo. Contó que la agresión ocurrió cuando ella cogió el celular del sujeto para que este no se robe el suyo, pues segundos antes se lo había intentado arrebatar.

La víctima solicitó el servicio de la aplicación para que le lleven cigarrillos y un whisky a su vivienda, en San Martín de Porres. En el momento en que le pagó a quien la arrastraría, le llegó un correo en el que le informaron que habían descontado de su tarjeta el precio de los productos.

“Cuando el chico llega, me pide que le pague los cigarrillos aparte, que era el monto de 15 soles. Entonces, yo se los pagué. Entonces, cuando yo estoy subiendo al departamento, me llega un correo donde dice que mis cigarrillos se habían cobrado con mi tarjeta. Entonces, yo le escribo y le digo que me espere un momento”, narró en ATV.

La joven le pidió al repartidor que le devolviera el monto en efectivo, pero este se negó. Ante esto, Plaza le dijo que esperara porque llamaría a uno de sus amigos para que converse con él. Para ello, sacó su celular y, según ella, el denunciado trató de quitárselo.

“Me lo quitó y luego me hizo así (hace la maniobra de un golpe). Entonces, al momento en que me jalonea yo agarro y le pongo la mano en el celular. El chico me agarró con más fuerza, me quitó el celular. Arrancó y me arrastró por toda la pista", contó.

La joven se comunicó con el repartidor, quien le respondió que ella estaba ebria. “Ahora, tú me dices que yo te he querido robar el celular. Yo no te he querido robar el celular”, dijo.