Trujillo: profesor ultrajó a su alumna y la amenazó con desaprobarla si lo denunciaba

Un profesor del colegio Víctor Raúl Haya de la Torre de Trujillo violó a una estudiante de 17 años y la amenazó con desaprobarla de un curso si lo denunciaba. La menor de edad actualmente está embarazada de 5 meses.

“El profesor ha abusado de mí, me agarró a la fuerza. Me fastidiaba en el colegio, me decía que le gusto, que soy bonita, que él se va a casar conmigo y me va a llevar a su casa. Yo le decía ‘¿qué le pasa?’. De ahí las ha seguido fastidiando a las otras alumnas. Nos decía que él no tiene mujer, que es soltero”, contó.

Por la advertencia de Ciro Raúl de la Cruz Alayo, la estudiante no le confesó a sus padres lo que sufrió en el caserío de Mushit, distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión.

La menor denunció que habría padecido el ultraje en julio de 2019 en la casa de su hermano, pues allí también vivía este sujeto. Explicó en RPP Noticias que su familiar le alquilaba una habitación.

Aseguró que sus compañeras del colegio también sufrían acoso sexual por parte de Ciro de la Cruz, pero que no le constaba que hayan sido víctimas de abuso sexual.

Otra denuncia por violación

