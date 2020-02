Solsiret Rodríguez: la primera declaración de la asesina confesa tras denuncia de desaparición

Tras la denuncia de desaparición de Solsiret Rodríguez, que la Policía Nacional atendió una semana y dos días después de que sus padres lo señalaron, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao entrevistó a las personas que convivían con ella y Brian Villanueva, padre de sus 2 hijos.

En ese sentido, declararon ante las autoridades Kevin Villanueva, hermano gemelo de Brian; Alexander Villanueva, su padre; Alexander Villanueva Castillo; su hermano menor; Yolanda Castillo, su madre; y Andrea Aguirre, pareja de Kevin.

Esta última confesó hoy, martes 18 de febrero, casi 4 años después de que Solsiret desapareció, que la descuartizó en el departamento donde vivían después de que la joven cayera de un cuarto piso mientras peleaba con ella y Kevin Villanueva.

La República tuvo acceso a la primera manifestación que dio la asesina confesa de la estudiante de sociología. Contó la relación que tenía con Solsiret y la denuncia por violación que interpuso esta contra su pareja Kevin, quien también permanece detenido.

Vivienda de Andrea Aguirre, donde hallaron restos de la activista. Créditos: Mauricio Malca / La República.

Kevin Villanueva fue denunciado por violentar a Solsiret

Andrea Aguirre declaró ante las autoridades que conoció a Solsiret Rodríguez en 2012, cuando la estudiante ya era pareja de Kevin Villanueva, el padre de sus 2 hijos.

Tres años después, cuando Solsiret ya se había mudado al departamento de la familia de su pareja, ella confesó a la madre de este que Kevin la había ultrajado. “Luego, hablé con mi conviviente y ella me dijo que mi hermano la buscaba. (...) En vista que nosotros volvíamos a casa de mis padres, mi hermano gemelo fue a vivir a otro lugar hasta en el mes de junio de este año (2017), pero recuerdo que en el mes de marzo de este año tuvimos una conversación entre Sol, mi hermano Kevin, su enamorada Andrea, y yo", contó Brian Villanueva.

Después de esta acusación, Aguirre continuó su relación con el presunto agresor, quien también habría participado del descuartizamiento de la joven.

“¿Ahora que Solsiret Melchorita se encuentra desaparecida qué sentimiento la embarga? Al inicio pensaba yo que ella necesitaba un desfogue como para ordenar sus ideas y como ya había dicho que iba a hacer esto antes, me pareció lo lógico, pero sí me molestó que haya dejado así a los bebes, ya cuando ha pasado tiempo me he preocupado porque tantas cosas que pueden suceder, trata de personas, que alguien la haya secuestrado, que haya tenido un accidente. Eso es lo que me preocupa y también me pone triste (...)”, afirmó.

Manifestación policial.

Después de que confesó que cercenó a la estudiante, se confirma que Andrea nunca sintió preocupación. Ella y su pareja Kevin Villanueva serán interrogados mañana, miércoles 19 de febrero. Se espera que el caso no quede impune.