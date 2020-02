Arequipa: Reapertura de Setare va en contra de SITransporte

Mónica Cuti

La discusión para la reapertura de inscripciones para obtener el permiso Setare volvió a encenderse después de varios años. Esto, en una sesión de concejo de la comuna provincial de la semana pasada. El debate concluyó con la aprobación de que se permita la entrega de este permiso durante 45 días. La decisión fue apoyada por algunos y rechazada por otros.

El especialista en transporte Elvis Jump es uno de los principales críticos. Considera antitécnica la decisión, además de que atenta contra el Sistema Integrado de Transporte (SITransporte).

Explica que el incremento de taxis solo se justifica si la población se incrementa y el servicio no cubre la demanda del mercado, lo que no ocurre. Jump afirma que, más que una medida que beneficie a la ciudad, es una decisión política que no tiene sustento técnico ni de ningún tipo.

Señala que esto no sorprende, pues en la gestión del exalcalde provincial, Alfredo Zegarra, el otorgamiento de estos permisos era usado de la misma forma.

Recalca que no se está ejecutando correctamente un programa de desarrollo del transporte público, pues cuando se tiene uno siempre se priorizan los sistemas de transporte masivos y no privados o individuales. Uno de estos proyectos masivos es SITransporte, que consigna buses de gran tamaño, los cuales darán el servicio de traslado masivo en toda la ciudad.

"La propia municipalidad se contradice, por un lado, dice darle importancia a SITransporte y, por otro, a los taxistas", manifestó.

Jorge Sumari, abogado y exregidor de la municipalidad, señala que el hecho de que solo se permita la inscripción para el Setare a taxis de empresas no quiere decir que sea seguro, pues estas empresas deben ser fiscalizadas. Recomienda que debe sincerarse la cantidad de vehículos con permisos que hay en la provincia.