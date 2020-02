Construirán tres hospitales, pero aún no se conoce inversión

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo, aseguró que se construirán tres hospitales en el marco de tres decretos de urgencia en la región Lambayeque. Empero, estas obras se anuncian desde el 2018, y según declaraciones de la funcionaria aún no han sido incluidas en el Programa Multianual de Inversiones 2020-2023. Por ahora se desconoce la inversión que significará cristalizar estos proyectos.

“Se han trabajado tres decretos de urgencia para el país, lo que permitió obtener más recursos financieros para mejorar el Plan Multianual de Inversiones, con el que podemos decir que hay financiamiento”, expresó.

Molinelli precisó que el paso siguiente es incluir los proyectos en el Plan Multianual, para luego elaborar el perfil técnico a fin de conocer el primer estimado de la inversión. Molinelli sostuvo que es el mismo mecanismo aplicado en las regiones de Cajamarca y Puno. Además, la elaboración de un perfil técnico dura cuatro meses y un expediente técnico un año y tres meses.

En ese contexto, enfatizó que dichos nosocomios –los que serán debidamente equipados– reemplazarán a los hospitales Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA), Naylamp y Ferreñafe, los que han sido declarados en emergencia por su antigüedad. Molinelli afirmó que los beneficiados con estas obras son 632 mil asegurados.

Respecto al hacinamiento que existe en los hospitales, tal como sucede en el área de Emergencia del Almanzor Aguinaga, en donde incluso los pacientes pernoctan en el suelo por falta de camillas y sillas de ruedas, respondió que antes se ofrecieron obras sin que haya presupuesto.

Molinelli respondió: “Se aplicará un plan que permitirá realizar tareas, hoja de ruta y verificar compromisos. Nosotros heredamos una deuda histórica. Existe una brecha de 32 mil millones de soles, faltan nueve mil enfermeras y cinco mil médicos en el país”.

Asimismo Molinelli recibió en donación un terreno de 15 mil metros cuadrados que está inscrito en Registros Públicos para la construcción de un hospital.

Soria exige respeto

Por su parte el decano del Colegio Médico en Lambayeque, Manuel Soria Alvarado, cuestionó que Molinelli no haya sido concreta en sus anuncios. “Lambayeque siempre ha sido postergado, no está en la línea de prioridades a nivel nacional. Creo que la región se merece respeto com propuestas definidas”, recalcó.

Soria manifestó que el 20 de enero de este año presentaron a la presidencia ejecutiva de EsSalud propuestas para mejorar las condiciones de los hospitales; sin embargo, dijo que a la fecha no hay respuesta.

Al mismo tiempo exigió que la gerenta de la Red Asistencial Lambayeque, Olinda Velarde Huarcaya, dé un paso al costado por honor ante las presuntas irregularidades. Incluso criticó que se haya traído funcionarios de la ciudad de Ica, cuando el Colegio Médico presentó una terna de profesionales competentes y honorables.

“Es un insulto a la inteligencia de nuestros profesionales que son honestos en su trayectoria profesional al servicio a la salud”, lamentó.