La Libertad: encuentran cadáver de menor desaparecido hace 10 días

La búsqueda de un menor desaparecido terminó y tuvo un triste desenlace para su familia. El pequeño fue encontrado sin vida en el sector La Encantada del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz (región La Libertad).

La familia no se explica la cruel muerte que tuvo el niño, identificado como Jeampier Palacios. Su desaparición fue reportada hace diez días en la dependencia policial de la localidad.

"Porque tanta maldad, porque no me mataron a mi y no ensañarse con mi hijo”, fue lo que dijo la madre del menor que fue hallado muerto.

Según la investigación, el menor habría sido asesinado por un vecino del lugar donde vivía. Este sujeto fue capturado por la Ronda Campesina de Retamas, quienes luego de realizar el interrogatorio al sospechoso lograron conocer el lugar donde enterró el cuerpo de Jeampier.

Sus padres se encuentran desconsolados y exigen justicia, al no imaginarse que encontrarían a su hijo muerto. Ellos aún se preguntan los motivos del homicidio del niño.

Por su parte los integrantes de la ronda campesina tienen intervenido al sujeto a fin de investigar por qué lo mató; así como otros detalles que ayuden a esclarecer el caso.

Según la información, el pequeño Jeampier habría estado secuestrado desde el domingo 02 de febrero (día en que desapareció), y al parecer fue asesinado hace uno días.