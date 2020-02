Los emprendimientos

¡Valen un Perú!

Jaime Ampuero, Coord. de Capac. CIDE-PUCP.

Un estudio elaborado por el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la PUCP revela que existe más de medio millón de limeños que tienen la intención de crear un negocio en 2 años. Este numeroso grupo dedicará a su emprendimiento más de 50 horas a la semana. En CIDE-PUCP, que tiene más de 20 años de trabajo a favor de los emprendedores, he conocido personas que cumplen con el perfil de esta investigación. Este grupo está dispuesto a invertir más de 20 mil soles para hacer posible el sueño del negocio propio y conquistar su independencia económica. ¡Valen un Perú!

Fuerza femenina

Tulio C. Pita, docente CIDE-PUCP.

El 51,4% de las empresas son lideradas por mujeres, porcentaje donde hay que precisar los perfiles de cada emprendedora para mejorar su gestión. El valor del emprendimiento no solo responde a una necesidad de vivir con dignidad. Es y ha sido una respuesta a la desigualdad del país; pero, en nuestro caso, requiere apoyo en capacitación a empresarios. Respecto a la tasa de mortalidad empresarial, importante saber las razones. La experiencia me dice que la razón puede ser por: educación empresarial, educación financiera, etc.