Arequipa: rescatan a perrito callejero de cauce de río y hombre decide adoptarlo

Un acto de bondad. Un pequeño perrito había caído a un cauce de río a unos 30 metros del suelo cerca a la avenida Juan de la Torre en Cercado, Arequipa. Alrededor de la una de la tarde, algunos transeúntes de la zona escucharon sollozos y aullidos de dolor por parte del animal.

Según el testimonio de algunos vecinos de la zona, ellos se asomaron al lugar del incidente y vieron al perrito tendido con signos de golpes por la caída. Así que de inmediato, llamaron a la Policía para socorrer al animal.

En unos minutos, agentes de la Policía de la zona llegaron al lugar. Allí, descendieron hasta la zona de la torrendera con instrumentos de cuerdas y accesorios de rescate, logrando que el animal se tranquilice y puedan rescatarlo.

Hombre decide adoptar a perrito que cayó a cauce de 30 metros.

Los efectivos policiales vieron al pequeño perrito con ciertas lesiones y aún no sabían quién se iba a ser cargo, ya que el animal no tenía dueño. No obstante, un hombre que pasaba por el lugar, observó todo y decidió adoptar al can para sanarlo de sus heridas.

El hombre fue identificado como Marcelino Ticona Chavez (60), quien decidió su adopción tras verlo asustado y sin compañia. El hombre le llevó alimento a su nueva mascota, puesto que presentaba signos de desnutrición. “Pobrecito, parece que no ha comido desde hace días. Estos animalitos de la calle son muy cariñosos, hay que cuidarlos”, mencionó. Así el perrito tuvo un final feliz en Arequipa.

Según los índices de la organización Voz Animal, más de seis millones de perritos son abandonados, siendo Lima, el lugar con más número de caes sin un hogar (cuatro millones).