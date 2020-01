Arequipa: Médico hizo mal diagnóstico para derivar a paciente a clínica

Fiorella Montaño

La joven de iniciales Y.G.B.P. acudió al hospital Goyeneche con una infección vaginal, pero le diagnosticaron cáncer erróneamente. La falsa evaluación tuvo como fin lograr que la mujer pagara un caro tratamiento en una clínica privada a la que la derivó el médico que le diagnosticó que tenía cáncer.

Christian Nova, director del hospital Goyeneche, señala que se inició una investigación contra el médico y la obstetra que habrían derivado a la joven a la clínica privada. Advierte que no es el único caso que se ha presentado en el hospital, los otros casos están en investigación.

La denuncia fue realizada por la paciente de manera formal el 16 de enero. Refiere que el 29 de noviembre de 2019 acudió al Puesto de Salud de Campo Marte para realizarse un examen de Papanicolau. La obstetra encontró una mancha blanquecina en su cuello uterino, por lo que la derivó al consultorio de Prevención y Control de Cáncer del hospital Goyeneche. En esta instancia le indican que debe realizarse una colonoscopía para descartar el cáncer.

El 9 de enero le realizaron el procedimiento. En su denuncia refiere que es atendida por el doctor Daniel Murillo y la obstetra Apolinaria Cama. “Con mucho asombro me expresan que mi estado de salud no es bueno, que lo que tengo es muy grave y necesito un tratamiento de suma urgencia. Me dice que hay dos opciones, atenderme por el SIS o la otra, en una clínica privada”, cuenta en el escrito.

Ella le preguntó por esta opción, ya que el médico le habría dicho que era la mejor. Según refiere, Murillo le dice que con el SIS la intervendrían en 6 meses y que para esa fecha su lesión ya estaría muy avanzada. La otra opción era que este mismo médico la operara en una clínica donde trabajaba.

Le cobraría S/2 490 por todo el tratamiento, consistente en dos intervenciones y controles.

La obstetra le brinda su teléfono a la joven y le dice que la llame el 10 de enero. Según la denuncia, Apolinaria Cama le pregunta con quién vino, a lo que la paciente le dice que con su madre. “Me dice que no cuente lo sucedido, que el problema era solo mío y debía callar”, señala en su denuncia.

Ella regresa con su pareja al consultorio y le vuelven a insistir con el tratamiento en un privado. No aceptan y acuden a otro médico particular, donde le indican que la lesión no es grave y que no tiene cáncer.

La mujer señaló a La República que hizo la denuncia contra el médico y la obstetra ante Susalud y también a la dirección del hospital Goyeneche. Cuando pidió el libro de reclamaciones para interponer el reclamo, habría tomado cuenta que otras personas se quejaron de la derivación de pacientes a clínicas privadas.

Explica que cuando le dijeron que tenía cáncer y podía morir por ello, la afectó emocionalmente. “No me parece justo que ellos jueguen así con mi estado de salud, al decirme que estoy a un pie del cáncer y lucrar con la gente de bajos recursos económicos”.

Denuncias embalsadas

Christian Nova, director del hospital Goyeneche, señaló que esta denuncia no es la primera que se realizada en dicho nosocomio. Lamentablemente, el año pasado no se logró castigar a nadie, ya que la persona encargada de la Secretaría Técnica era un médico que no concluyó ningún proceso de investigación.

Desde ayer se nombró a un abogado que se encargará de este organismo, a cargo de sancionar administrativamente a los trabajadores de la entidad. También hay quejas por maltratos.