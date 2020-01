SMP: la fría confesión de extranjero que mató a dos personas solo porque le llamaron la atención [VIDEO]

El pasado martes 14 de enero dos hombres fueron asesinados a balazos y a cuchilladas al interior de una mecánica en la avenida Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Al día siguiente cayó un sospechoso, quien con el paso de las horas no le quedó otra opción más que aceptar su delito.

El venezolano Jesús Aranda Villegas confirmó ante los agentes División de Homicidios de la Dirincri PNP que todo comenzó porque él se puso a orinar al lado del taller de planchado y pintura de autos en el que trabajaban las víctimas.

Cuenta que uno de los hombres se acercó a reclamarle, generándose una discusión entre ambos. Segundos después aparecieron más compañeros del mecánico, por lo que el extranjero decidió retirarse al verse superado en número, sin embargo, amenazó con regresar para tomar venganza.

“Yo me cuadro y me agarra. Nos estamos dando (golpeando) los dos y derrepente llegan otros porque me vieron con una piedra en la mano y me la quitaron y me empezaron a dar. Fue allí que yo me puse así (se cubre con las manos), en el piso me pateaban”, narró a la Policía.

Asegura que en un arranque de cólera fue hasta la habitación que alquilaba, ubicada a pocos metros de la mecánica, y sacó una pistola que compró apenas llegó al Perú, hace siete meses. Dice que nunca tuvo la intención de acabar con la vida de sus rivales, solo quiso intimidarlos por lo que había pasado anteriormente.

“Yo no les quería hacer nada, yo solo los quería asustar, pero ellos se me vinieron encima y disparé 4 veces. Después me fui.”, dijo el sujeto, quien además confesó que en su país ya había manejado armas de fuego y que tras cometer el crimen botó el arma.

El asesino fue intervenido junto a otros tres ciudadanos venezolanos en una mototaxi, sin embargo, él ha dicho que hizo todo solo. Esta versión es investigada por la Policía, pues según testigos, este criminal actuó en complicidad con uno de sus compatriotas.