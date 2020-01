Giacomo Boccoleri: la ausencia de lluvias y bajo caudal ayuda en las tareas de búsqueda [FOTOS]

Roberto Ochoa B.

A cinco días de su desaparición, continúan los operativos de búsqueda para encontrar a Giacomo Boccoleri, de 22 años de edad.

Este domingo 5 de enero, más de un centenar de personas; entre expertos rescatistas, familiares, amigos y pobladores de la zona, participan de esta tarea a diez kilómetros de la zona donde desapareció.

El sábado, las tareas se agilizaron gracias al apoyo de la vecina central hidroeléctrica del Grupo Celepsa, quienes anunciaron la reducción del caudal del río Cañete de 30 a 10 metros cúbicos por segundo, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esta importante medida logró reducir en casi un metro el caudal del río. Asimismo, el aporte natural fue el buen clima en la zona.

Comuneros de Laraos comentaron que “la reducción del caudal es una medida fundamental pues en febrero del año pasado se ahogó un pescador y su cuerpo fue hallado recién en abril, cuando el nivel del río bajó más de dos metros”. En estos días de enero se puede reducir el caudal gracias a la ausencia de lluvias. “Si estuviera lloviendo el río estaría cargado de lodo y mucho más caudaloso”, agregaron.

En las tareas de rescate participan los miembros del grupo Voriat 4x4 contratados por la familia del joven desaparecido, con apoyo de los experimentados buzos de Rescared. Por su parte, también participan los pescadores de camarones del río Cañete, bomberos de Yauyos, comuneros de Laraos, un equipo de buzos de la Marina de Guerra del Perú, comandos de rescate de la PNP, rescatistas de Trabajos Verticales SAC, agentes de la PNP Yauyos y guardaparques de la RPNYC.

El operativo fue complementado con drones pese a que sólo se pudieron realizar vuelos cortos. Diego Ochoa Ghersi, experimentado dronero enviado por el Grupo La República para apoyar las tareas de rescate, comprobó que las montañas y el cañón natural donde está ubicado el epicentro del rescate impide captar las señales satelitales para el GPS de estas sofisticadas naves DJI. Esto fue corroborado por los integrantes de La División de Aviación Policial (Diravpol) dirigidos por el capitán Erikcson Cconislla, quienes utilizaron un poderoso dron DJI Matrice 600 Pro, con 6 hélices y cámara de 30 megapixeles.

Como se sabe, Boccoleri desapareció la noche del primero de enero mientras pescaba en el río Cañete. Sus amigos no saben con exactitud qué fue lo que sucedió. El joven deportista estaba pescando a orillas del río en una zona donde existen “playitas” sin riesgo para pescar. Una de las versiones sostiene que “estaba en la orilla, aquí no hay abismos ni piedras peligrosas, estábamos buscando otras zonas para pesca y cuando volvimos ya no estaba”, recuerda un amigo del joven expedicionario. Se presume que Boccoleri habría ingresado al río para destrabar un anzuelo. “Pudo resbalar, se golpeó y fue arrastrado por el río”, comentó un rescatista.

Los familiares anunciaron la entrega de una recompensa para incentivar las tareas de búsqueda.