Puno: Obreros del estadio Guillermo Briceño de Juliaca sin sueldos desde octubre

Las obras del estadio Guillermo Briceño Rosamedina, situado en la ciudad de Juliaca en Puno, están en permanente riesgo de paralizar. Esta vez se conoció que 60 trabajadores que realizan la remodelación del recinto, se encuentran impagos desde el mes de octubre por parte del Gobierno Regional de Puno. De acuerdo a las denuncias, están amenazados en caso pretendan abandonar la obra.

Los denunciantes son obreros que prefieren mantener sus identidades en reserva por temor a represalias. A través de los medios de comunicación indicaron que se encuentran amenazados con ser despedidos en caso hagan público el caso, si protestan o paralizan la obra. Todo este problema redunda en el retraso de la obra integral.

PUEDES VER: Universidad de Puno obtuvo segundo lugar en sostenibilidad ambiental en el Perú

Sindicaron al residente de obra, Harold Atencio, y al supervisor, Héctor Gómez, de querer amedrentarlos para que no reclamen sus derechos laborales. En caso decidan retirarse de la obra -indicaron-, los amenazaron, con no cancelarles ni un sol de lo adeudado. “Supuestamente nos pagarían el 21 de diciembre, pero ahora ya no nos dan razón de cuándo”, indicó uno de los afectados.

Malas condiciones

Además de estar sin sueldos -prosiguieron con su denuncia- también laboran sin los implementos de seguridad necesarios, ni las condiciones mínimas para que efectúen los trabajos, por lo que piden la urgente intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).