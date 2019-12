Denuncian a cirujano por discriminar a reconocidas atletas peruanas

Mediante su cuenta de Facebook, el médico cirujano David Ruiz Vela discriminó a las atletas Inés Melchor, Gladys Tejeda, Nélida Sulca y Rina Cjuro, por su apariencia. Utilizó la imagen de estas reconocidas deportistas para explicar por qué las mujeres no deben correr si quieren lucir bien “estéticamente”.

“Te gusta correr... mira cómo quedas estéticamente. Cara de mayor (envejecida), cintura ancha, pierna flaca, poto plano. Te alcanzo la foto de varias campeonas corriendo, quizá te ilustre lo que te digo. No vale decir que así es el cuerpo de la mujer de nuestro Perú, porque no es verdad. No le pretendo quitar el mérito a las ganadoras de olimpiadas, solo quiero que decidas con información”, publicó.

Publicación del médico cirujano.

El periodista Marco Avilés denunció los comentarios de este sujeto como una manifestación racista y sexista. Alertó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para que sancionen al doctor.

“Racismo y sexismo peruano de exportación. ¿Alguien en su sano juicio podría ponerse en manos de este médico?”, se lee en el post de Avilés. Miles de usuarios también defendieron a las atletas en la publicación del médico.

“¿Ahora la salud se mide por cierto concepto de los estético? No me cabe duda que tener grados académicos no quita lo estúpido. No existe el cuerpo de la mujer peruana, existen las muchas corporalidades de las mujeres; no existe una sola manera de ser mujer en el país”, opinó un usuario.