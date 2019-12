Candidatos al Congreso por Arequipa debatirán sus propuestas

Varios postulantes al Congreso de la República podrán ser escuchados por la población arequipeña a través de un debate. La actividad es organizada por la escuela de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Católica Santa María (UCSM) y diario Correo. Se estima la participación de 44 candidatos de diferentes organizaciones políticas.

Anthony Medina, director de dicha escuela profesional, indicó que el debate se desarrollará en dos bloques. El primero reunirá a candidatos conocidos y el segundo a postulantes jóvenes. Cada uno tendrá 10 minutos para presentarse y exponer sus propuestas. Luego, se realizará réplicas y responderán las preguntas que realice el público asistente, estas serán entregadas por escrito al moderador.

Para Medina señaló que el debate no está a salvo de posibles ataques entre los candidatos; sin embargo, indicó que esto ayudará al votante a elegir por quién no debe votar. “Se puede discutir de propuestas, pero no temas personales”, aclaró.

El debate se realizará este sábado a las 9:00 horas en el auditorio William Morris de la UCSM. Este local puede albergar hasta 450 asistentes. El público que asista debe inscribirse a través de la página web de la escuela de Ciencias Política sy Gobierno de dicha casa de estudios.