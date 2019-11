Pacasmayo: sorprenden a policías viendo pornografía en comisaría [VIDEO]

Un ciudadano observó que en el televisor de la comisaria de San Pedro de Lloc, en Pacasmayo, se estaba reproduciendo pornografía cuando acudió a poner una denuncia.

Contó que se dio cuenta de que los efectivos policiales estaban viendo el contenido sexual cuando se sentó a esperar a que lo atiendan. Decidió grabar el hecho y difundirlo por el mal trato que recibió en la dependencia policial.

El denunciante acudió al lugar tras ser asaltado y agredido por delincuentes cuando salió de una discoteca. Pero los agentes policiales le respondieron que no le iban a tomar la declaración porque estaba ebrio.

“Escúcheme oficial, el hecho de que haya tomado no significa que no me puedan atender. Mire lo que me han hecho, oficial. La discoteca no hace nada. No tienen seguridad no tienen nada”, se le escucha decir.

Un oficial se le acerca para preguntarle qué desea y lo bota de la dependencia. "Ya. Váyase de acá, está borracho o no, escúcheme. Más tarde venga usted, lárguese de acá”, le dijo.

El mayor PNP Edwin Llanos Argote, comisario de San Pedro de Lloc, comunicó que investigará el caso.