Los Olivos: dos heridos deja policía tras chocar auto cuando habría estado ebrio [VIDEO]

Los hermanos Emma y Ever Villavicencio Laurente quedaron heridos luego de que el efectivo policial Pedro Góngora chocara contra el auto blanco donde se encontraban, en la av. Panamericana Norte, en Los Olivos. Según Eusebio Guadalupe, el accidente se produjo porque este sujeto manejaba a gran velocidad.

Cuando su auto negro, que no tenía placa en la parte delantera ni en la trasera, chocó contra el vehículo donde estaban las víctimas, este dio vueltas de campana. El accidente de tránsito sucedió a la altura del paradero Santa Luisa, en el sentido de norte a sur.

“Yo me he esquivado a la derecha, yo me he esquivado, y ahí ha 'pagado pato’ el otro carrito, el blanquito. Ahí es donde lo ha agarrado a él porque ha venido a más de 100 de velocidad y encima mareado (el policía)”, contó Eusebio Guadalupe, testigo del accidente, a Panamericana Televisión.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Collique. Mientras que el agente policial que causó los daños fue llevado a la comisaría de Pro para someterse a la prueba de dosaje etílico.

“Un borracho, inepto. Ahora porque es policía no vaya a ser que tenga privilegios. Pido justicia para todo esto. No vaya a ser que en la comisaría estén manipulando su estado etílico”, comentó Jessica Villavicencio, hermana de los afectados.

Ella contó que sus hermanos tienen múltiples fracturas y que uno de ellos está inconciente. Dentro del vehículo de Góngora se hallaron un vaso y un exprimidor de limones.