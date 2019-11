Anciana encerrada por sus hijos intenta justificarlos: Ellos trabajan [VIDEO]

La anciana, identificada como Luisa Victoria Sánchez Guemio, que había sido encerrada por sus hijos en una vivienda, ubicada en el distrito de Ate Vitarte, intentó justificarlos. La mujer dijo que ambos trabajan.

Sánchez, de 87 años de edad, estuvo más de 10 días abandonada en la casa sin comer ni poder salir. Ella tuvo que ser rescatada por efectivos de la Policía Nacional luego de que estos fueron alertados por vecinos del lugar.

‘‘Mi hijo trabaja, yo vivo con él en la casa. Yo me vine para acá, él se fue a trabajar. Ahora estará preocupado porque no he regresado’’, expresó Luisa Sánchez. Ella agregó que el hombre solo descansa los días domingos y que mientras tanto se queda sola ‘‘cocinando, lavando, ayudando’’.

‘‘A mí me deja. Él me dice ‘ahí te estoy dejando para que te compres del restaurante comida, te compras y comes. Yo si puedo me vengo a las 12, pero sino me quedo trabajando hasta las 6’ ’’, contó a ATV la adulta mayor.

Además de Max, también tiene una hija llamada Beatriz, quien trabajaría en Ancón.

‘‘Cuando me vine para acá yo ya dejé cocinado para que él se caliente, venga de su trabajo y coma. Yo le dije ‘en la tardecita voy a estar aquí’ y no he ido, pues. Seguro él está preocupado’’, señaló Luisa Victoria.

La mujer rescatada fue trasladada hasta la comisaría de Ate Vitarte, en donde agentes de la PNP le dieron de comer. La denuncia del abandono fue hecha luego de que los vecinos oyeron a la anciana pedir ayuda desde la ventana de su vivienda.