Santa Anita: roban máquinas de costura que dueño aún no termina de pagar [VIDEO]

El dueño de un taller de costura sufrió el robo de siete máquinas industriales valorizadas en 50 mil soles y que forman parte de un préstamo bancario.

De acuerdo a uno de los dueños, los hampones ingresaron a su local luego de forzar la puerta enrollable de una cebichería que funciona en el primer piso.

“Ahorita estoy preocupado por que las máquinas que me robaron las saqué con un préstamo y no lo he terminado de pagar todavía”, precisó para Latina.

Las cámaras de seguridad del local registraron como un grupo de delincuentes ingresaron al edificio ubicado en la calle Cusco, en el distrito de Santa Anita, y se llevaron los equipos electrónicos especializados.

El hecho ocurrió el pasado viernes 13 de en la madrugada, alrededor de las 4 de la madrugada.

Tal como se ve en las imágenes difundidas, los malhechores colocan las máquinas dentro de dos vehículos, de color blanco y negro, para luego escapar del lugar.

Los inquilinos de los otros departamentos no se percataron del robo pese a que los ladrones se tomaron el tiempo para desmantelar las equipos y descender.

Por su parte, personal de la policía viene realizando las investigaciones del caso. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán clave para identificar a delincuentes.