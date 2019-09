SMP: hombres son acribillados a balazos tras ser cercados por moto y un auto [VIDEO]

Dos personas fueron asesinadas esta noche tras recibir varios disparos a manos de desconocidos en una calle del distrito de San Martín de Porres (SMP). Se presume que se trataría de un ajuste de cuentas.

Según testigos, los hombres se encontraban al interior del auto negro marca Toyota de placa AXY-698. Ambos conversaban con tranquilidad cuando se percataron que otro carro los perseguía, por lo que aceleraron el paso.

PUEDES VER Balacera en cantina de El Porvenir deja dos heridos

No obstante, el otro vehículo también aumentó la velocidad, iniciándose una persecución por varias cuadras. Las víctimas trataron de meterse por el cruce de las calles Pisco con Margaritas, pero fue en ese momento que una moto lineal les cerró el paso a propósito, ocasionando que el conductor perdiera el control hasta estrellarse contra un poste.

La moto siguió su camino, pero del auto que los seguía bajaron unos hombres que dispararon defrente hacia la cabeza del conductor, mientras que el copiloto quiso huir a pie, pero le dispararon y una vez que cayó al suelo los presuntos sicarios se acercaron y lo terminaron de matar de un certero disparo.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones. Se sabe que encontraron al menos 10 casquillos de bala regados en el suelo, de los cuales ocho fueron percutados y los restantes se les habría caído a los criminales.

PUEDES VER Mototaxista es asesinado durante aniversario del mercado del distrito de Moche

Hasta este momento no se ha identificado a las víctimas, pues no llevaban documentos personales. Las cámaras de seguridad de las viviendas podrían ayudar a develar el rostro de los que ejecutaron este cruento asesinato, pues no habría cámaras instaladas por el municipio.

Vecinos que viven en el sector y otras cercanías declararon a La República que las balaceras son contantes en el distrito. Solo la semana pasada se registraron dos circunstancias similares. Aducen que se trataría de ajustes de cuentas por el dominio de la venta de drogas, y siempre hacen el uso de moto y autos para cometer los crímenes.

DATOS:

- Según uno de los testigos, uno de los asesinos llevaba una camiseta de la selección peruana de fútbol.

- De acuerdo a Registros Públicos, el auto en el que viajaban las víctimas era de propiedad de Inés Luzmila Salas de la Cruz y de Donatilo Ever Villanueva Tarazona.