Clara Seminara denuncia que sufrió acoso por parte de excompañero del Wasap de JB

Clara Seminara, actriz cómica que trabajó en El Wasap de JB, denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de acoso por parte de Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, un excompañero del programa.

La joven explica en la denuncia hecha por Facebook que, el día 25 de octubre de 2018, Espejo ‘’ABUSANDO de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. ¿En cristiano? ME METIÓ LA MANO’’. Según señala, el hecho habría ocurrido delante de varios compañeros del programa de Latina.

Seminara indica que respondió con ‘’dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos’’. ‘’No recuerdo bien mis palabras en ese momento, lo que recuerdo es la mirada atónita de todos, aunque nadie hizo ni dijo nada’’, agrega la actriz cómica de El Wasap de JB.

En aquel momento apareció Jorge Benavides, quien ‘’muy calmado, seguramente acostumbrado a las faltas de respeto del señor Espejo, minimizó lo ocurrido’’. El director del programa solo le habría pedido a ‘Yuca’ que se disculpara con la joven. “Ya disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas”, fue la respuesta de Enrique.

Una semana después del acoso denunciado, Seminara tuvo una reunión con Benavides, su esposa y también Espejo. Ella señala haber sentido que defendieron e incluso justificaron a ‘Yuca’. Asimismo, indica que el comediante no recibió ningún tipo de sanción y que incluso ocurrió todo lo contrario, ya que su participación en el programa comenzó a disminuir.

‘’Incluso el personaje más importante que tenía: Maricarmen Fajín, lo hizo otra persona, ¿quién creen? Sí, adivinaron: ¡Yuca!’’, se puede leer en la denuncia.

Finalmente, dos meses después, en diciembre, ella fue la única persona de todo el elenco a quien no le renovaron el contrato. Clara Seminara afirma que no hubo una justificación clara. ‘’Es triste pensar que estos dos hechos habrían tenido relación pero es mi verdad, es la verdad. La que hasta ahora no me atreví a contar por miedo, vergüenza e indignación, sentimientos que no han desaparecido’’, asegura.