Pollo más terremoto

Sube el pollo. No tanto pero duele. La casera me dice que es por el terremoto. Luego agrega lo del peaje. Sube todo. De a pocos. El neoliberalismo sin anestesia. Decía que la clase media en el Perú había engordado. Pero el desempleo llega a su nivel más alto en seis años y golpea a 420,900 personas. Según INEI, solo en el verano 19,800 trabajadores pasaron a formar las filas del desempleo en Lima. ¿Y los venezolanos?

Ver a un limeño viniendo del mercado con bolsitas es de mal gusto. Se compra en Vivanda no en la paradita. Qué asco Aldo Mariátegui. Ser caviar y no tener 4x4 es una vergüenza. Peor si te ven en el Metropolitano. Empujado por un malamaña. Pero uno de cada cinco jóvenes en Lima está desempleado. Insisto, la tasa de desocupación alcanzó al 8.1% de la población. El nivel más alto en seis años.

Pero a nadie le importa. Los limeños somos carroñeros en noticias. Nos gusta el policial y las chicas de EEG. Si no fuera por Gareca seríamos más incultos. Coto es más noticia que la quinua. ¿Y las mujeres? Nada. Las mujeres durante el verano. De las 19,800 personas que pasaron a engrosar el grupo de desempleados en Lima 18,700 fueron mujeres, es decir, el 94%.

En el C. C. Arenales, Corea del Sur impone su estilo: el K-pop. Los jóvenes. La mitad de los desempleados (226,700) son los jóvenes de 14 a 21 años, y ya uno de cada 5 jóvenes en Lima se encuentra desempleado. Más televisión basura, más tasa de desocupación. Claro, a la SNI y la Confiep les llega. Un joven sin plata es un delincuente en potencia. ¿Y quién me devuelve mi Huawei?