Salaverry: “No tenemos miedo a un eventual cierre del Congreso”

El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, cuestionó la visita del mandatario Martín Vizcarra al parlamento para cuestionar la falta de voluntad de este poder del Estado para aprobar las reforma políticas. La declaración la brindó durante su visita a la ciudad de Trujillo (departamento de La Libertad).

“Todos queremos que mejore el sistema político, pero yendo al Congreso a sabiendas que no está su presidente a enfrentarse a los parlamentarios que lo único que hacen es su trabajo, me parece no es lo correcto”, expresó.

Salaverry calificó como innecesaria la decisión de Vizcarra de confrontar al Legislativo.

“Necesitamos un presidente que una, que motive a los peruanos a sacar adelante al país, no un presidente que amenace y que vaya a pechar a otra institución pública cuando las cosas no se dan”, acotó.

Consideró que sería terrible que el presidente y sus ministros estén actuando de esa manera para recuperar los puntos perdidos en las encuestas.

Indicó que el 80 por ciento de peruanos está esperando que mejore la salud pública, la educación, la infraestructura educativa y la economía del país.

“Si lo que el presidente viene haciendo es preparando el terreno para un posible cierre del Congreso, que sea sincero y que lo diga. No tenemos miedo”, puntualizó.

Consideró que se debe continuar el debate de los proyectos a fondo. “No bastaba con tomarse una taza de café con los voceros (de las bancadas) o a tomarse la foto, lo que se debe es consensuar”, acotó y criticó a la Comisión de Constitución por haber archivado el proyecto de inmunidad parlamentaria.

Consideró que se debe presentar un nuevo proyecto de ley para regular la inmunidad y debatirlo a profundidad. “Algunos han confundido colaboración con sumisión”.

Finalmente calificó de poco democrática la actitud de Vizcarra de impedir que sus ministros se presenten ante la comisión. “Eso da una imagen de una crisis política que afecta las inversiones”.