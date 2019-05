Concejo Metropolitano evalúa situación de peajes de Lima [VIDEO]

Actualización

11:36 ''Cuando se dice que los peajes corruptos no van es porque no pueden ir. No puede haber peajes corruptos por eso estamos en un etapa de recomposición'', aseveró Jorge Muñoz.

10:44 “Existen posibilidades diversas y se busca la mejor. Que tenga equilibrio económico, financiero y así limpiar los peajes de la corrupción. No se hizo en 8 años. (En esas gestiones) se hicieron contratos desbalanceados. Donde pareciera que existe una apropiación de los bienes publicos. Buscamos un equilibrio”, respondió Jorge Muñoz. al regidor Walter Oyarce cuando le solicitó que presente una propuesta para que a partir de ella ''se construya algo''.

10:33 La regidora Martha Moyano señaló que se encuentran esperando la decisión de Jorge Muñoz. ''Usted dio un mensaje, alcalde. (...). Usted dijo 'peajes corruptos no van' '', expresó Moyano.

Información previa

La Municipalidad de Lima viene evaluando desde temprano por la mañana de este miércoles 20 de mayo, por medio de una sesión ordinaria del Concejo Municipal, la situación de los peajes, cuyos contratos fueron firmados con las empresas OAS y Odebrecht durante las gestiones de los alcaldes Luis Castañeda y Susana Villarán. A esta última se le dictó 18 meses de prisión preventiva por los aportes recibidos para su campaña contra la revocatoria.

En la primera parte del debate se evaluó si es que la sesión sería pública o reservada. Este duró más de una hora. Al final hubo 21 votos a favor y 11 en contra, por lo que se optó porque sea pública. Hace cerca de una semana, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que se evaluaría la situación de los peajes, ya que consideró que estos estaban ‘’manchados por la corrupción’’.

"Estoy convocando a una sesión extraordinaria, personalmente tengo que decir que no quiero ningún peaje manchado por la corrupción. En esta reunión (...) haremos la debida evaluación y la toma de decisiones del caso", señaló en ese momento el burgomaestre de la Municipalidad de Lima (MML).