Lurín: Vecinos y transportistas protestan exigiendo anular peajes [VIDEO]

En Lurín viene llevándose a cabo una protesta en contra de los seis peajes de Rutas de Lima que se encuentran en el distrito. Desde muy temprano, gran cantidad de vecinos, taxistas, colectiveros e incluso mototaxistas comenzaron a concentrarse cerca al puente de la playa San Pedro.

La manifestación partirá hacia el peaje San Pedro. Los transportistas denuncian que los cobros de los peajes de la Municipalidad de Lima, que están suscritos con OAS y Odebrecht, son excesivos. Además, indicaron que con el funcionamiento del peaje se está avalando la corrupción. Esta protesta fue convocada por el propio alcalde de Lurín, Jorge Marticorena. En una reciente entrevista brindada a un medio local el burgomaestre le envió un mensaje a Jorge Muñoz con la finalidad de que pueda tomar acciones rápidas al respecto.

‘’Ya le dije al alcalde Jorge Muñoz que está en sus manos este tema de los peajes. Esto no es sorpresa para el doctor Muñoz, y él me dijo en su despacho que van a ser revisados (...). Hoy exhorto a Jorge Muñoz que tome decisiones radicales, que no tengan miedo, que no se ‘chupe’ ‘’, expresó Marticorena en la entrevista.

Asimismo, en Puente Piedra también se encuentran vecinos y transportistas protestando en contra del cobro de peajes. ''Basta de abusos'' se puede leer en uno de los carteles.

Al mismo tiempo, en sesión ordinaria del Concejo Municipal, la cual es encabezada por el alcalde Jorge Muñoz, se viene evaluando la eliminación de los peajes que fueron firmados con las empresas OAS y Odebrecht durante las gestiones de los alcaldes Luis Castañeda y Susana Villarán. A esta última se le dictó 18 meses de prisión preventiva por los aportes recibidos para su campaña contra la revocatoria.