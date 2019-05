Crece tasa de desempleo en el Cusco según INEI

Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2017, hay 982 570 personas en edad de trabajar, 497 168 varones y 485 402 mujeres. La población económicamente activa u oferta laboral llega a 777 211, más varones (411 949) que mujeres (365 262). La Población Económicamente Inactiva (PEI) —o sea, los que no estuvieron trabajando, no buscaron trabajo o no deseaban trabajar— era de 205 359, incluyendo amas de casa, estudiantes, rentistas y jubilados.

Entre 2011 y 2017, el desempleo fue de 2.8%, en 2013 llegó a 4.5% y en 2015 bajó a 1.7%. A agosto del 2018, la tasa de desempleo llegó a 6.2%. Si bien la tasa de ocupación, según la Dirección Regional de Trabajo, llega al 93.8% a septiembre de 2018, el porcentaje de empleo adecuado apenas llega a 59.7% a esa misma fecha.

Otro dato interesante, que se desprende de las estadísticas, es que el promedio del sueldo de los trabajadores en Cusco es de S/ 1062, los varones ganan S/ 1212 y las mujeres S/ 850.