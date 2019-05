Jorge Muñoz acepta renuncia de gerente de la Municipalidad de Lima

El gerente de la Municipalidad de Lima (MML), Sergio Meza, presentó su carta de renuncia el 13 de mayo y fue aceptada por el alcalde Jorge Muñoz el 16 de mayo. Él se encontraba en el cargo desde el 3 de enero de 2019.

Aún se desconocen los motivos por los cuales renunció; no obstante, se sospecha que se debería a la denuncia hecha por el regidor por Somos Perú, Jorge Valdez. Él señaló a Panamericana que los sueldos de los funcionarios de confianza del burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, habían incrementado. El aumento habría sido registrado como ‘incentivos’.

Tras ello, la autoridad edil aseguró que el responsable de lo ocurrido con el sueldo de sus funcionarios de confianza sería el gerente municipal, Sergio Meza Salazar, motivo por el cual un grupo de regidores pidió que sea separado del cargo en el que se venía desempeñando. Según el reporte periodístico, la mayoría de los gerentes y subgerentes que trabajan en la Municipalidad de Lima provienen de la comuna de Miraflores, distrito en donde Muñoz fue alcalde hasta diciembre de 2018.

En aquel momento, Valdez también refirió que los incrementos de sueldos generaban un gasto de más de 10 millones de soles a la MML. El regidor de Somos Perú indicó que cuando le pidió explicaciones al burgomaestre de Lima, este no respondió sus preguntas. ‘‘Su respuesta fue el silencio. No he recibido ninguna información’’, aseguró.

‘’Aceptar la renuncia presentada por el señor Sergio Manuel Meza Salazar y dar por concluida, a partir del 16 de mayo del 2019, su designación en el cargo de confianza de Gerente Municipal Metropolitano’’, se puede leer en la resolución de la alcaldía.